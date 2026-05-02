Cuina amb memòria
Pastís de poma
El pastís de poma, fet habitualment en un motlo rodó, te una certa tradició dins la nostra cuina, encara que és, clarament, d’ascendència anglesa
El pastís de poma tal com el coneixem avui, dimana dels pastissos d’aquesta fruita que es realitzaven ja a l’Edat Mitjana a Europa. El primer que es troba documentat és a Anglaterra al segle XIV; d’aquí es va difondre al continent americà i a altres països europeus on es recollien pomes i es preparaven pastissos farcits. Ignoram quan va arribar a la nostra Illa; el què és cert és que ja es troben diverses receptes, en alguns receptaris illencs del segle XIX, on sovint el pastís es denomina tarta, un barbarisme (gal·licisme) que ha fet fortuna. El de poma és un dels pastissos de fruita més populars.
Ingredients:
- 250 g de farina de força
- 125 g de mantega
- 125 g de sucre
- 3 ous
- Mig paquet de llevat en pols
- 50 ml de llet
- 4 pomes grosses
- Ratlladura de pell i suc de llimona
Preparació:
- Aquesta recepta pertany a un manuscrit antic d’una família mallorquina, sense data ni dades del document i del seu autor/a.
- Mesclarem el sucre amb la mantega, prèviament reblanida.
- Hi afegirem els ous batuts, la llet i anirem treballant la mescla.
- Untarem un motlo rodó amb mantega i un tel fi de farina; tot seguit hi vessarem la massa.
- Haurem tallat les pomes, pelades, en làmines fines i les posarem dins la massa, donant la volta al motlo en el mateix sentit que les agulles d’un rellotge.
- Introduirem el recipient dins el forn, prèviament encalentit i courem el pastís fins que estigui cuit, aproximadament uns 50 minuts a 180°.
- Una vegada l’haurem tret del forn i hagi refredat, podem enriquir-lo escampant per la superfície un tel de confitura casolana d’albercoc o de melicotó.
- Maria Antònia Sureda Vallespir (Manacor, 1960) fa un excel·lent pastís de poma amb ingredients gairebé iguals, però amb proporcions força diferents.
- Utilitza 5 pomes Golden grosses o 6 de més petites, 3 ous, 80 g de farina fluixa, 70 g de sucre, 35 g de mantega fosa, 5 g de llevat ràpid, mantega per untar el motlo i un pessic de sal.
- La gran diferència entre un pastís i l’altre radica en les proporcions tant de sucre, com de farina (aquí no és de força) i mantega.
- Utilitza la meitat de les làmines de poma per posar-les dins la massa del pastís i la resta, a la part superior, a manera de decoració.
Suscríbete para seguir leyendo
