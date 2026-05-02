Las crisis del sueño en la infancia: entender para acompañar

Muchos padres acuden a consulta preocupados porque, de repente, su hijo «ha dejado de dormir bien». Tras semanas o meses de noches tranquilas, aparecen despertares frecuentes, dificultad para conciliar el sueño o una mayor demanda de presencia de los adultos. A este fenómeno lo conocemos como «crisis del sueño» o regresiones del sueño, y lejos de ser un problema, forman parte del desarrollo normal del niño.

Las crisis del sueño suelen coincidir con momentos de cambio a nivel madurativo. El cerebro del niño está en constante evolución, y cada nuevo aprendizaje —gatear, caminar, hablar o incluso avances emocionales— puede impactar en su descanso. Es como si su mente estuviera tan activa que le costara «desconectar» por la noche.

Existen varias etapas en las que estas crisis son más frecuentes. En el primer año de vida destacan alrededor de los 4 meses, cuando el patrón de sueño madura y se asemeja más al del adulto, y también hacia los 8-9 meses, coincidiendo con la llamada ansiedad por separación. Más adelante, en torno a los 18 meses o a los 2 años, pueden aparecer nuevos despertares ligados al desarrollo del lenguaje, la autonomía o incluso a la aparición de miedos.

Es importante entender que el niño no está «haciendo algo mal», ni mucho menos manipulando. Simplemente necesita más acompañamiento en una etapa en la que su mundo interno está cambiando. De hecho, muchas veces estos despertares son una forma de buscar seguridad.

Ante una crisis del sueño, la clave está en mantener la calma y la coherencia. Las rutinas cobran aquí un papel fundamental: horarios estables, un ambiente predecible y rituales de sueño (baño, cuento, luz tenue) ayudan al niño a anticipar que llega el momento de descansar.

No se trata de hacer cambios drásticos, sino de sostener lo que ya funcionaba, adaptándolo con flexibilidad.

También es importante ajustar las expectativas. No todos los niños duermen igual, ni necesitan lo mismo. Comparar puede generar frustración innecesaria. Cada niño tiene su propio ritmo, y estas fases, aunque intensas, suelen ser transitorias.

Acompañar no significa crear dependencia, sino ofrecer seguridad. Un niño que se siente atendido en sus necesidades emocionales es, a largo plazo, un niño más autónomo. Por eso, atender un despertar nocturno con cercanía no «empeora» el sueño, sino que construye confianza.

En consulta, suelo recordar a las familias que el sueño infantil no es lineal. Habrá avances y retrocesos, noches buenas y otras más difíciles. Entender esto cambia la mirada: pasamos de ver un problema a comprender un proceso.

En definitiva, las crisis del sueño son una oportunidad para acompañar el crecimiento de nuestros hijos desde la empatía. Con paciencia, rutinas y mucho cariño, el descanso vuelve a encontrar su equilibrio.

Sobre asesoría del sueño tengo la suerte de tener en el equipo a Alicia Marqués, destacada experta en sueño infantil.

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