DIONÍS A TAULA
Un bon aperitiu de caràcter mediterrani
Vermut de Casa Eva
Un dels vermuts més novells de Mallorca és el que elabora Stefan Winterling a Casa Eva, conegut per ser el creador de Gin Eva i de les altres ginebres i licors que elabora al polígon de Son Noguera de Llucmajor. L’espai és digne de visitar a qualsevol persona que li agradi gaudir de la ginebra. A més a més, cada dijous hi organitzen una experiència que consisteix en un tast de 6 ginebres i un còctel sorpresa, que pot ser una bona proposta per fer un regal.
Tornant al producte protagonista d’avui, el vermut, Stefan Winterling explica que la idea de fer-ne un era una curolla que li rondava pel cap fa bastants anys: «El vermut permet combinar el món dels destil·lats i de les extraccions d’essència amb el vi. Devers l’any 2018, amb un company d’estudis en viticultura de la Universitat de Geisenheim, Axel, vaig començar a experimentar per elaborar-ne, però no va ser fins al començament de l’any passat que em vaig capficar seriosament en el projecte i hi vaig invertir moltes hores fins arribar a trobar una recepta realment bona, i per Pasqua de 2025 la vaig aconseguir», comenta.
La base és vi de Mallorca, que prové de diversos cellers de Mallorca. Posteriorment, es barreja amb destil·lats propis de Stefan Winterling i ho infusiona tot amb genciana i donzell, els botànics que donen el caràcter al vermut, juntament amb altres plantes com ara garrova, pi, romaní, farigola, oliva i taronja conreats a Mallorca, les quals donen el caràcter mediterrani i la identitat pròpia al vermut de Casa Eva.
El resultat és un vermut de color d’ambre fosc, amb notes de garrova i de taronja. En boca és equilibrat tant en dolçor, acidesa i l’amargor característica d’aquesta beguda, amb un final llarg amb notes de caramel. L’esforç de Winterling per elaborar aquesta recepta va tenir premi, atès que va rebre 94 punts en l’edició de 2025 del concurs de vermuts de la revista especialitzada en vins i gastronomia Falstaff.
Com la resta dels seus productes, el disseny de l’etiqueta és obra de l’estudi Slow Artworks de Barcelona, format per Dani Vergés i Joan Gallifa.
