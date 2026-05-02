Àrtur Martínez, cantante de La Fúmiga: «Soy optimista pero no ingenuo, la guerra contra la lengua valenciana está ahí»

¿Qué sentimientos le invaden en estos últimos conciertos?

Un sentimiento de despedida constante, de todos los días estar diciendo adiós, de agradecimiento por todo lo que ha pasado.

Actuarán en Felanitx, en el TribuFest, un festival pensado para las familias, como ustedes, La Fúmiga, que se definen precisamente con una gran familia.

Así es. Para nosotros compartir la música y las noches de conciertos con la gente que forma parte de tu familia, ese público familiar, es de las cosas más bonitas. Nosotros siempre decimos que cuando todo esto se acabe que se olviden de nosotros pero que recuerden la gente que les acompañaba cuando cantaban nuestras canciones, con quién estaban, de quiénes estaban rodeados y en qué momentos de sus vidas sucedió. Eso es lo más bonito del mundo y no se olvida nunca.

¿Cómo le gustaría que fuera recordada La Fúmiga?

Primero, como unas buenas personas, honestas, que jugaron con la música y se volcaron con la gente. Nosotros nunca hemos hecho música hacia adentro, no hemos querido cubrir nuestras necesidades, más que nada porque ni las teníamos. Nuestra única intención siempre ha sido intentar hacer feliz, aunque sea una hora y media a la semana, a alguna persona. También poner en valor la música de calle, saber que a la gente normal también le pueden pasar cosas muy bonitas, lanzar mensajes para construir un mundo mejor desde la música festiva, formar parte de lo que es el patrimonio cultural y de la fiesta de cada pueblo…

Músicos honestos en un mundo hostil. ¿Les han puesto muchas zancadillas en estos 13 años de carrera?

Claro que sí, y por todos los lados. Lo que siempre hemos intentado nosotros es no poner estas zancadillas en valor, porque hay muchas maneras de enfrentarte a esto. Cuando alguien te pone palos en las ruedas puedes verbalizarlo o hacerlo grande, o quedártelo dentro e invisibilizar a todas esas personas que seguramente se mueven desde un odio visceral, normalmente hacia una lengua, y no darles nunca ni un solo altavoz. Tampoco nos ha ido tan mal, así que igual era esta la solución, la de no dar voz a personas que solo buscan conflictos. Nosotros lo que hemos hecho es no conflictivizar sino buscar un discurso contrario: amar una lengua, porque es tuya, porque es bonita, porque nos da riqueza cultural, porque son muchos los pueblos que tienen más de una lengua… Intento ser optimista con todo esto pero son muy poderosos, y llega un punto, incluso para los activistas de la lengua como podemos ser nosotros, en el que también encuentras algo de desgaste y cansancio.

Llegarán a Mallorca con unas canciones cargadas de mensaje social y optimismo, ¿se puede ser positivo con la que nos está cayendo?

Se puede ser optimista pero sin perderle la vista a la realidad. Se puede ser optimista porque no es la primera vez que se intenta aplastar todo lo que es un patrimonio cultural que consideran que no es propio pero siempre hemos sacado la cabeza, supongo que cada vez un poco más débiles y arrinconados. Sin embargo, en ocasiones desde este punto se construyen otras cosas. Soy optimista pero no ingenuo, veo que la guerra contra la lengua está ahí, la lengua cada vez está menos presente.

Comparten cartel con Ginestà, Sidonie y Els Pets, entre otros. ¿Todos son grupos amigos?

Pues sí. Ginestà subirán a cantar con nosotros y Sidonie es una banda con la que hemos coincidido bastantes veces y son muy buena gente, viven también la música de una manera muy bonita. Y qué decir de Els Pets. La primera música que escuché venida de Catalunya era de Els Pets. Poder coincidir con ellos en Mallorca es muy guay.

Dicen los entendidos que La Fúmiga se va en su mejor momento.

Eso dicen (risas). Para nosotros siempre ha sido el mejor momento. Cuando no tienes ni grandes sueños ni grandes ambiciones todo lo vives es un constante agradecimiento. Claro que echaremos a faltar todo esto pero siempre ha sido nuestra decisión, que la música no fuera el tótem de nuestras vidas sino que nos acompañara como siempre nos ha acompañado. Pero claro, llegó un punto en que lo ocupaba todo, así que decidimos hacer una cosa bonita y en el 2026 despedirnos de la gente para regresar a nuestras vidas.

No hay vuelta atrás, la decisión ya está tomada.

Fue en 2022 cuando se tomó esta decisión así que si a última hora lo repensáramos sería de locos (risas).

¿Qué grupos valencianos recogerán el testigo de La Fúmiga?

Alguien que conecta muy bien con el público familiar y con los jóvenes es Naina, un proyecto que acaba de empezar y que respira una cosa con muy festiva y a la vez muy emocional. Y si hablamos de grupos está Malifeta, gente con mucha experiencia que acaban de arrancar este proyecto. Creo que Naina y Malifeta serán los mejores de los relevos.

¿Qué podemos esperar de su actuación en la isla?

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90 minutos de absoluto cardio. Que la gente venga preparada porque será un concierto duro, intenso. También habrá un espacio para bajar revoluciones y poder cantar esas canciones con unos tempos más bajos.