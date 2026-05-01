Pablo López regresa a Palma: “Baleares es un sitio donde paso muchísimo tiempo, no solo para tocar”

Pablo López (Fuengirola, 1984) regresa a Mallorca para actuar los días 2 y 3 de mayo en Trui Teatre de Palma, a donde llega con su gira El Niño del Espacio, que supone un avance del nuevo disco, El cuatro, que lanzará en septiembre.

¿Qué le aporta actuar en teatros frente a formatos más grandes?

Pues la verdad es que tengo una pasión absoluta y no dejaré de tenerla por los sitios que están hechos para la música. Soy realmente, aunque parezca obvio, un apasionadísimo de poder conseguir el silencio total y poder hacerlo todo a medida, que es lo que te da un teatro técnicamente. Después, emocionalmente, es algo que no se puede describir tampoco bien, porque te la posibilidad de poder mirar a casi toda la audiencia a la cara, acercarte, ahora que ya, aunque parezca mentira, he empezado a perder un poquito la vergüenza.

Pablo López llega a Palma con la gira 'El Niño del Espacio en Concierto'. / .

En Mallorca agotó entradas y se añadió un segundo concierto, no se quejará del público de la isla...

[Risas] No me puedo quejar jamás, es más, tengo muchísimo que agradecer, de siempre, no solo por eso, sino por el impulso que mucha gente sabe que me dio, que es que se me quitara un poquito el miedo a volar. Un poquito no, bastante, porque fue el primer paso, que es más duro, porque yo me negaba a no conocer las Baleares y ahora es un sitio donde paso muchísimo tiempo, no solo para tocar, sino que se ha convertido en el paraíso que es para casi todo el mundo. Y después, musicalmente, desde el principio la gente de Trui, que es la que nos ha traído a todos los conciertos que hemos hecho en la isla, nos ha tratado como familia y han conseguido que haya ese nexo entre nosotros y el público. Yo creo que a veces, como me dijo una vez precisamente un piloto de aviones, la valentía es contagiosa, y cuando piso fuerte Mallorca, no me para nadie y creo que eso también hace que tengamos una relación con el público muy efusiva.

¿Cuánto del nuevo disco dará a conocer en estos dos conciertos?

En Mallorca, me pasa siempre, cuando aterrizo me vengo arriba... Yo empecé al principio de esta gira cantando una canción. Ya he soltado más de una, pero en Mallorca probablemente cante bastante.

Cuando salga el disco, habrán pasado unos seis años desde el anterior.

No me lo recuerdes.

Se lo toma con calma, teniendo en cuenta el ritmo al que va hoy la industria musical.

Total, te podría decir, teniendo una cara dura tremenda, que es una estrategia, pero por desgracia no [risas]. Todas las cosas que he vivido que ni siquiera había soñado, dependen de canciones, no de que esté más guapo, más simpático o que salga más en la tele. Durante todos estos seis años, aparte de las canciones que he escrito, también he hecho un disco con Raphael, que fue casi un año de trabajo. Pero, tenía la sensación de que las canciones me estaban mirando, las otras canciones me señalaban con el dedo, como diciendo, ¡ja! Esto es una mierda, ¿sabes? Entonces, gracias al público, gracias al cariño, ese engordar el ego positivamente de las canciones, no mío, ha hecho que todo lo que intente hacer esté como mínimo a la altura de lo que me ha llevado al lugar, ¿no? Es una forma de respeto absoluta.

¿Ha cambiado su forma de actuar sobre el escenario?

Pues el otro día me dijeron algo los jueces más complicados que hay, porque son tu madre, tus tías, tu familia, que no te regalan nada, y me impresionó. Me dijeron que tenía un poquito más de calma, que respiraba muchísimo más. ¿Sabes qué pasa? Que he vivido tanto y tan bonito que, a veces, tengo miedo de que se vaya solapando lo que acaba de pasar. Ese ritmo vertiginoso de tanta belleza puede acabar abrumando, de hecho en mí una época me abrumó y me dejó un poquito grogui, por así decirlo, como descolocado, no sabía dónde estaba, y entonces he aprendido muchísimo cada día, a saber dónde estoy y a partir de ahí intentar disfrutar.

Un momento del concierto en Zaragoza el pasado fin de semana. / Javier Cebollada

En estos ya 13 años de carrera, ¿en qué momento sintió que esto de la música iba en serio?

Yo creo que todas las épocas de mi pequeño planeta, por así decirlo, mi pleistoceno, mi edad de hielo, están marcadas por canciones. Entonces hay ciertas canciones que son puntos de inflexión, no solo como intérprete, sino como autor. Y por canciones pasé del sobrevivir a poder vivir, que ya no es moco de pavo. Las canciones son las que me han ido marcando, desde la primera que salió, después El patio, por supuesto Tu enemigo, que tiene un viraje tremendo en todo el hardware y software de mi vida.

¿Hay alguna canción que quizás no sea de las más conocidas, pero que sea muy especial?

Noticias relacionadas

Es que tengo un debate con eso, porque el disco próximo se llama El cuatro y la gente me dice, joder, es el quinto disco, según se mire, o el sexto contando con el de Raphael, pero es que El cuatro no tiene nada que ver con eso. El cuatro es un homenaje a los otros cuatro discos. Un día, cuando estaba estancadísimo y tenía un montón de ideas y no las ponía de acuerdo, escuché los cuatro discos, obligado, casi a punta de pistola, y es un homenaje a todas esas canciones. En los conciertos, salgo con el piano solo y lo que hago es pedir qué quieren que toque. Y a veces son dos canciones, otras me tiro media hora antes de que empiece el show con toda su parafernalia. En cada sitio me piden canciones totalmente diferentes, y todas me hacen sentir algo y me hacen recordar.