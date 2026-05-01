Diversos monográficos en el Festival de Pollença 2026

Con la actuación del reconocido grupo de viento Kambras se ha presentado hoy en el patio del Ayuntamiento el programa del que será una de las citas importantes del verano musical en Mallorca, el Festival de Pollença, que en esta ocasión ofrece dos conciertos fuera de la temporada habitual, pues al de este viernes debemos añadir, también en el mismo espacio, el recital solidario que la soprano Raquel Camarinha y el pianista Yoan Héreau ofrecerán el próximo 17 de mayo. En el programa, las Siete canciones de Falla junto a obras de Debussy, Fauré, Barber y Schumann, entre otros compositores.

Para la programación prevista en el Claustre y ya durante el mes de agosto, el festival ha preparado, a modo de obertura, el día 5, un concierto con la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Daniel Harding (que ya ha dirigido en este espacio del Claustre) y con el pianista Daniil Trifonov como solista del Concierto número 1 de Brahms. En la segunda parte, la Octava sinfonía de Dvorak.

Mahler Chamber Orchestra / .

La Simfònica de Balear, bajo la dirección de Patrick Hahn

Pocos días más tarde (el 8 de agosto), Alban Gerhard al violonchelo será acompañado por la Simfònica de Balears, dirigida por Patrick Hahn. En el programa, el Preludio de Tristan und Isolde de Wagner, el Concierto de Elgar y Shéherazade, de Rimski-Kórsakov.

Mozart y Beethoven

El Cuarteto Ébène (13 de agosto) será la clásica aportación a la música de cámara, interpretando un monográfico Beethoven.

Una cita curiosa será la del día 15 de agosto, pues reunirá a la Freiburger Barockorchester, a la violinista y directora Éva Borhi, a la flautista Daniela Lieb, a la oboísta Ann-Kathrin Brüggemann, al fagotista Eyal Streett y a la soprano Jeanine De Bique, para un concierto dedicado a obras vocales e instrumentales de Mozart.

Jeanine De Bique / Marco Borggreve

Obras de Bach, Schumann y Chopin

El pianista Seong-Jin Cho ofrecerá un recital ecléctico (19 de agosto) formado por obras de Bach, Schönberg, Schumann y Chopin.

La Orquesta barroca de Bruselas, Les Muffatti, con Frank Theuns a la flauta, Sophie Gent al violín y Violaine Cochard al clavicémbalo, pondrán la tradicional nota dedicada a la Música Antigua el 22 de agosto con un programa Bach, en el que interpretarán el Concierto de Brandemburgo número 5, la Suite orquestal número 3 y el Triple Concierto BWV 1044.

El festival ofrecerá la última propuesta el 30 de agosto con la Orquesta de la Comunidad Valenciana dirigida por su titular Sir Mark Elder, interpretando la Sinfonía número 7 de Beethoven y las Variaciones Enigma de Elgar.

Todas las sesiones veraniegas empezaran a las 22 horas.

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Además y como preparación al festival, los días 4, 11 y 18 de junio se han preparado unas audiciones musicales en la Fundació Rotger Villalonga a las 20.30 horas.