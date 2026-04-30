'Vientos del pueblo', de Pep Tosar, y 'Tarsius', del Teatre Nacional de Catalunya, platos fuertes del Cool Days Festival de Artà

El Cool Days Festival vuelve con una nueva edición, la número 21, que se celebrará del 7 al 10 de mayo en Artà con una programación diversa y de calidad, con propuestas que combinan teatro, circo, música y artes escénicas para todos los públicos.

La incorporación del Reggae Fest, la diada familiar Cool Kids Day, la presencia de Pep Tosar con la obra Vientos del pueblo y el espectáculo Tarsius del Teatre Nacional de Catalunya marcan las novedades de este 2026.

Pep Tosar actuará en el Cool Days Festival / DM

El Cool Kids Day tendrá lugar el 9 de mayo en Na Batlessa, con actividades pensadas para todas las edades. La jornada incluirá juegos, instalaciones interactivas, espectáculos de circo, teatro y un concierto de La Colla Pirata, con la participación de propuestas como Andy Cirque, Artilusio, L’atelier, Els amics d’en Crusó, Steam Pinball, TremolArtà y Eclosions.

Otro de los platos fuertes de la programación es Tarsius, una obra sobre el silencio y el grito. Escrita por Lara Díez Quintanilla, es una coproducción del Teatre Nacional de Catalunya y de Teatres en Xarxa que ofrece una mirada a la autodestrucción juvenil.

Además, el festival mantiene su compromiso con el ámbito educativo, con diversas funciones dirigidas a centros educativos, con espectáculos como Andy Cirque (circo), Cenerentola (teatro de marionetas), Yoav & Ahmed (teatro) y TorcidXs.

Noticias relacionadas

El cartel de esta edición es obra del artista artanenc Miquel Garau, con una propuesta que gira alrededor de la figura de la tortuga, que simboliza un avance pausado pero firme hacia una cultura más abierta, inclusiva y arraigada en contraposición al actual ritmo acelerado.