Estos son los horarios de los conciertos del Mallorca Live Occident 2026

El Mallorca Live Occident, nuevo nombre de este festival, ha dado a conocer los horarios en los que actuarán los artistas en la novena edición, que se celebrará el 12 y 13 de junio en el recinto habitual de Calvià. Este año destacan los nombres de Cypress Hill, The Prodigy, The Libertines y los nacionales Aitana, Viva Suecia y Dani Fernández, entre otros muchos.

Además de las dos jornadas de conciertos, la organización ha programado una fiesta de clausura con David Guetta, el domingo, 14 de junio, a partir de las 18 horas.

En cuanto al transporte, los tres días habrá buses lanzadera desde más de 20 puntos de la isla, con salidas desde las 16:15h y vuelta hasta las 4:30h (el domingo hasta la 1:00h). Desde Palma, habrá un bus cada 15 minutos, saliendo desde Son Moix y Son Bugadelles. También hay rutas desde Felanitx, Alcúdia, Manacor, Pollença, Andratx, Santa Ponça, Can Picafort y otros pueblos, ha indicado la organización.

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Horario del viernes

Horario viernes / Mallorca Live Occident

Horario del sábado

Horario y actuaciones del sábado. / Mallorca Live Occident

Fiesta de clausura

Actuación de David Guetta. / Mallorca Live Occident

En esta nueva etapa del festival, se incorporan Rafa Coto y Toni Codina como nuevos socios del proyecto, que en la próxima edición se sitúa un 21% por encima de su objetivo de ventas y cuenta con más de un 15% de público internacional, según la información facilitada por sus responsables. Además, este año habrá eventos previos los días 9, 10 y 11 de junio en distintos lugares de Mallorca como el Hotel Zoëtry, el Castell de Bellver y el Balneario Illetas.