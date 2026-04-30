Ossifar, en la presentación de su nueva canción: "Somos incapaces de entender una sola letra de reguetón"

«Nosotros nacimos en otros tiempos musicales, no nos gusta el reguetón, pero que nadie se moleste, las corrientes urbanas son algo que no se puede parar y además nacieron por una buena causa. Los orígenes del reguetón en Puerto Rico son súper respetables, lo que pasa es que se ha llegado a un merder, con mucho machismo y mucha historia», han dejado claro hoy en una divertida rueda de prensa Luis Arboledas y Llàtzer Méndez, los dos integrantes de Ossifar, grupo que, 30 años después, vuelve a publicar un tema inédito: No m’agrada es reguetón.

La presentación se ha celebrado en El Corte Inglés de Avingudes y la nueva canción se estrenará en directo el próximo 3 de julio en Son Fusteret (Palma) y, posteriormente, en Menorca el 11 de julio en el recinto ferial de Es Mercadal, dentro del Sant Martí Fest 2026. «Yo soy incapaz de entender una sola letra de reguetón», ha confesado a este diario Llàtzer Méndez, quien ha bromeado señalando que los reguetoneros cuando se expresan se «parecen a Juan Carlos de Borbón».

Una muestra de agradecimiento a sus seguidores

Bajo la frase «solo queremos dar las gracias, después de tantos años que estáis aquí», No m’agrada es reguetón se ha escrito como una muestra de agradecimiento hacia un público que les ha sorprendido con una acogida especialmente cariñosa en este regreso, convirtiéndose también en una forma de devolver ese afecto recibido a lo largo de los años. «Es alucinante el fenómeno infantil» que hay detrás de este otro fenómeno, el de Ossifar. «En el concierto de Inca [el 19 de julio de 2025] entraron abuelos de 80 años con sus nietos, todos cantando nuestro repertorio. Desde entonces los psicólogos trabajan más», han recordado sobre una actuación que les tocó «el coret».

Los fundadores de Ossifar, Luis Arboledas y Llàtzer Méndez, en El Corte Inglés de Avingudes / MANU MIELNIEZUK

La nueva canción nace así como un recuerdo grabado de este momento excepcional, casi como una despedida for ever and ever, sin renunciar al tono irónico que siempre ha caracterizado a Ossifar, y que recoge la canción bajo el estribillo "no m’agrada es reguetón, Ossifar a Eurovisión". Además, incorpora un elemento largamente deseado por el grupo: la participación de un cuarteto de cuerda, que aporta una nueva dimensión sonora. Fiel a su estilo, Ossifar también deja entrever una mirada crítica sobre el rumbo del mundo en general y de la industria musical en particular. Como contrapunto final, la canción incluye una «reivindicación» en tono humorístico: su hipotética candidatura al festival de Eurovisión. Preguntados por si aspiran a ese desafío, respondieron: «Representando a Israel».

Las voces corren a cargo de Llàtzer Méndez y Lluís Arboledas, que también firman la autoría del tema junto a Carlos Lambertini, responsable igualmente de la guitarra y los arreglos. La canción cuenta con la participación de Jaume Ginard a la batería, Pablo di Salvo al bajo, Jaume Blázquez a la trompeta, Sergi Tous al trombón y Lleonard Martínez al saxo.

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En paralelo al lanzamiento digital, la banda anunció una nueva acción con su público que tendrá lugar el 30 de mayo en El Corte Inglés, donde se podrá adquirir el nuevo merchandising y el disco Por si un caso, un recopilatorio que incluirá No m’agrada es reguetón y todos los éxitos de la banda, seleccionados por ellos mismos.