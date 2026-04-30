Una ‘Orquesta de malabares’ con la Banda Municipal de Música d’Alcúdia, el esperado espectáculo del festival Circaire

«Poder participar en el Circaire, un festival referente, con muchos años de recorrido, es un placer. Nos encantaría que hubiera muchísimos más festivales de este estilo, muy necesarios para el circo contemporáneo», afirma Pablo Reboleiro, artista todoterreno y confundador de la compañía gallega Pistacatro (Premio Nacional de Circo 2025), uno de los grandes reclamos del festival de Alcúdia que se inaugura este viernes y donde representará, el sábado a las 20 horas en el Pont de la Vila Roja (entrada gratuita), uno de sus espectáculos más aplaudidos: Orquesta de malabares, junto a la Banda Municipal de Música d’Alcúdia.

Fundiendo dos lenguajes distintos como son la música y el circo en un mismo escenario de la mano de seis malabaristas y los integrantes de la Banda Municipal de Música d’Alcúdia, Orquesta de malabares conjuga «teatro físico, humor, diversión, malabares muy potentes y sorpresas constantes», adelanta Reboleiro sobre un espectáculo que desde su estreno ha girado «por todo el mundo con un éxito muy considerable». De hecho, junto a Drop, un montaje sorprendente con un lenguaje propio, le valió a Pistacatro para alzarse con el Premio Nacional de Circo 2025, cuyo jurado destacó que la compañía gallega, «como productores y prescriptores, han sido impulsores del nuevo circo gallego y descubridores de artistas emergentes durante los últimos 20 años, con trabajos que aúnan la innovación y la educación».

Un nuevo desafío para la Banda Municipal de Música d'Alcúdia

Los músicos son una parte activa de Orquesta de malabares, espectáculo que en Mallorca contará con la actuación de la Banda Municipal de Música d’Alcúdia. «Para nosotros representa un reto artístico mayúsculo. Pistacatro es un referente y colaborar con una compañía de este prestigio nos permite experimentar y afrontar nuevos desafíos. Salimos de nuestra zona de confort, más centrada en lo interpretativo, para convertirnos en un personaje más dentro de un espectáculo donde la música no es un simple acompañamiento», señala su director, Jaume García.

La Banda Municipal de Música d’Alcúdia que dirige Jaume García, durante uno de sus conciertos / BMMA

La Banda cuenta con una amplia trayectoria en conciertos innovadores y de gran formato, con arreglos y propuestas escénicas propias, pero nunca había trabajado en el ámbito del circo. «El Circaire nos abre un terreno nuevo y estimulante, y supone una gran oportunidad para seguir creciendo y explorando otros lenguajes escénicos. Para la banda es un privilegio formar parte del festival y colaborar con Pistacatro en esta edición del Circaire», añade.

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¿Cómo se trabaja un espectáculo como este, con la banda en Mallorca y los malabaristas en Galicia? «La compañía nos facilitó con antelación las partituras y los vídeos guía de Orquesta de malabares, lo que permitió preparar durante meses la sincronización entre música y acción. Ya con la compañía presente, en los ensayos finales ajustamos tempos y señales para que, en directo, la Banda y el circo funcionen como un único lenguaje escénico. La interacción entre actores y músicos es clave para generar una complicidad real al servicio del espectáculo», explica.