Los mallorquines Pau Aulí y Miquel Àngel Raió son finalistas de los premios Max 2026

Los XXIX premios Max de las artes escénicas han anunciado la lista de finalistas en sus 22 candidaturas y entre ellos destacan dos mallorquines, Pau Aulí y Miquel Àngel Raió.

Pau Aulí Nadal (Esporles, 1992) está nominado en la categoría de Mejor diseño de vestuario por Little women, una reinterpretación del clásico de Louisa May Alcott que firma la directora Lucia Del Greco en una versión “contemporánea, transgresora y radicalmente libre, que lanza como un misil al público de hoy rompiendo todos los esquemas”. En los últimos años, este diseñador de vestuario ha sido nominado en tres ocasiones a los Gaudí del cine catalán, por El ventre del mar, Polvo serán, en la que trabajó con Ángela Molina, y La abadesa.

El diseñador de vestuario Pau Aulí / .

Miquel Àngel Raió (Inca, 1973), actual director del Teatre Principal de Inca, es también uno de los finalistas en los Premios Max en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico y videoescena por su trabajo en la obra 1936, dirigida por Andrés Lima y producida por el Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), El Terrat de Produccions y Check-in Producciones. Raió, dramaturgo y fundador de la compañía L’Aviador, entre otras facetas, comparte candidatura con Beatriz San Juan.

Noticias relacionadas

En esta edición de los Max, galardones que se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, los espectáculos Fuenteovejuna, Los nuestros y Faula acumulan las mayores candidaturas.