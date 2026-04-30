Los mallorquines Pau Aulí y Miquel Àngel Raió son finalistas de los premios Max 2026
El diseñador de vestuario está nominado por 'Little women' y el director del Teatre Principal de Inca por su trabajo en diseño de espacio escénico y videoescena de '1936'
Los XXIX premios Max de las artes escénicas han anunciado la lista de finalistas en sus 22 candidaturas y entre ellos destacan dos mallorquines, Pau Aulí y Miquel Àngel Raió.
Pau Aulí Nadal (Esporles, 1992) está nominado en la categoría de Mejor diseño de vestuario por Little women, una reinterpretación del clásico de Louisa May Alcott que firma la directora Lucia Del Greco en una versión “contemporánea, transgresora y radicalmente libre, que lanza como un misil al público de hoy rompiendo todos los esquemas”. En los últimos años, este diseñador de vestuario ha sido nominado en tres ocasiones a los Gaudí del cine catalán, por El ventre del mar, Polvo serán, en la que trabajó con Ángela Molina, y La abadesa.
Miquel Àngel Raió (Inca, 1973), actual director del Teatre Principal de Inca, es también uno de los finalistas en los Premios Max en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico y videoescena por su trabajo en la obra 1936, dirigida por Andrés Lima y producida por el Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), El Terrat de Produccions y Check-in Producciones. Raió, dramaturgo y fundador de la compañía L’Aviador, entre otras facetas, comparte candidatura con Beatriz San Juan.
En esta edición de los Max, galardones que se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, los espectáculos Fuenteovejuna, Los nuestros y Faula acumulan las mayores candidaturas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- Multa de 200 euros por entrar con el coche en estas calles de Mallorca: la nueva zona restringida que ya vigilan las cámaras
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- Todas las claves de la simulación del eclipse solar en Mallorca: horarios y ubicaciones para este miércoles y jueves
- Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera
- El Govern investiga ahora por qué la promotora de es Jonquet comercializa 57 viviendas pese a que solo tiene autorizadas 53
- Una adolescente revela en su colegio que su padre lleva tres años violándola en Manacor