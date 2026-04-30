Algunes cites musicals

Pere Estelrich i Massutí

Per avui i demà, tenim a Palma algunes cites musicals que bé poden interessar.

La Capella Mallorquina presenta avui capvespre a l’església de Santa Creu(19 hores), un concert dedicat a Händel. José Maria Moreno dirigirà la sessió en la qual també participaran la soprano Imma Hidalgo, el tenor Gerónimo Seib i l’organista Bartomeu Manresa.

En el Teatre Principal de Palma (20 hores), la Simfònica, dirigida per Pablo Mielgo, ens proposa un recital líric amb el tenor Francesco Demuro. Durant la sessió s’intercalaran obertures i àries de Donizetti, Puccini, Verdi, Mascagni i Leoncavallo. Pensem que el títol del concert és Itàlia infinita: de l’òpera a l’ànima italiana.

Per demà, a la basílica de Sant Francesc de Palma, comença el festival d’orgue Antoni Torrandell, que fins el pròxim dia 15 ens proposa diverses sessions. A la que inaugura el cicle tenim la Companyia de dansa Maria magdalena Garzón i l’organista Miquel Bennàssar. Curiosa sessió que uneix ball contemporani i música per a orgue del barroc. Segons assenyalen els organitzadors, el concert inclou audiodescripció i sessió tàctil per a persones amb discapacitat visual.

També demà i a Pollença, es presenta el programa del festival de música. En aquest acte actuarà el Kambras Quintet de vent, el qual interpretarà adaptacions sobre el conegut tema La Follia, a més d’altres obres del Renaixement i del segle XX. Lloc: Pati de l’Ajuntament. Hora: les 19.30.

