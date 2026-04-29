El Ministerio prevé licitar este año la climatización de las salas de arqueología del Museu de Mallorca, “imprescindible” para su reapertura

El Ministerio de Cultura ha respondido a una carta enviada por la Associació d'Amics del Museu de Mallorca el pasado mes de marzo en la que reclamaban la reapertura de las salas de arqueología, cerradas desde 2009. La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert de León, les ha informado que está pendiente todavía el proyecto de climatización de estos espacios, actuación “imprescindible” para la conservación y exposición de los fondos arqueológicos.

En la carta remitida por Cultura, se afirma que desde 2021, el Ministerio “viene trabajando de forma continuada en las actuaciones necesarias para la futura instalación de la Sección de Arqueología del museo”. Además, informa que “se encuentra en fase de redacción el proyecto para la instalación del sistema de climatización imprescindible para garantizar las condiciones adecuadas de conservación y exposición de los fondos arqueológicos” y que está previsto que a lo largo de este año se proceda a la licitación de dicha actuación. “Una vez ejecutada esta dotación climática, será posible avanzar en la instalación de la museografía”, añade la misiva.

También le indica que en los últimos años “se han llevado a cabo distintas intervenciones, entre las que destaca la renovación de la impermeabilización del patio, que constituye la cubierta del sótano donde se ubicará una parte significativa de la futura exposición. Con el fin de evaluar adecuadamente el efecto de esta actuación en la estanqueidad y en las condiciones higrométricas de las salas, se ha considerado necesario completar un ciclo anual de observación, permitiendo así realizar las comprobaciones y estudios pertinentes”.

Esta carta de Patrimonio Cultural ha sido recibida con “estupefacción” por la Associació d'Amics del Museu de Mallorca, presidida por Sebastià Serra, quien había escrito al ministerio de Cultura, el pasado 26 de marzo, para reclamar la reapertura de las salas de Prehistoria, Historia Antigua e Islam. “De esta respuesta, se desprenden las siguientes fases aún en curso o pendientes: un ciclo anual de observación después de realizadas las obras de impermeabilización (del que no se concreta la fecha de inicio), el proyecto de instalación del sistema de climatización (indica que se encuentra todavía en fase de redacción), la previsión de que dentro del año actual se licite esta actuación y, finalmente, que una vez se haya ejecutado esta dotación climática, se podrá avanzar en la instalación de la museografía”.

“Parece evidente que todo junto supone un periodo indeterminado de años, para la apertura de las salas tanto tiempo cerradas de Prehistoria, Historia Antigua e Islam. Desde la AAMM consideramos esta situación como extremadamente lamentable y pedimos públicamente la agilización de las actuaciones necesarias para poder disfrutar del fondo completo del Museu de Mallorca, con la mayor brevedad", reclama de nuevo Sebastià Serra.