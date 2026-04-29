Mar Aguiló: “Hay que sacar la danza de los espacios escénicos convencionales y acercarla a toda la ciudadanía”

¿Qué espectáculo no hay que perderse este año del Palma Dansa?

La programación es bastante amplia, así que se puede elegir en función de los gustos de cada uno. Destacaría el espectáculo de clausura, el domingo 3 de mayo en el Castell de Bellver. Es una obra con fragmentos de una de las coreógrafas más relevantes del actual panorama internacional, Sharon Eyal, junto a piezas creadas por sus propios bailarines. Una obra con la que se quiere romper las jerarquías, dar valor a los intérpretes y brindar un puente para esos nuevos talentos. Un espectáculo en el que el cuerpo es llevado a su máxima expresión desde la emoción.

Usted siempre ha abogado por romper jerarquías en las compañías.

Sí. Es cierto que en las compañías más grandes tiene que haber obviamente una dirección pero yo diría que cualquier bailarín es necesario, igual de importante, tanto el que está en el fondo como quien baila el papel principal. Creo que tratar a todo el mundo por igual es fundamental para la unidad de una compañía de danza , eso hace equipo y que todo salga adelante. Trabajar en equipo es fundamental.

¿Palma tiene ganas de danza?

Todos los espectáculos y actividades del festival son gratuitos. Los únicos espectáculos que se necesitan reservar ya están agotadas las entradas, así que está claro que la ciudadanía de Palma quiere ver danza y sentirla desde el cuerpo.

Es su tercer año al frente del Palma Dansa. ¿Cuál es el sello que ha querido imprimirle a este festival?

Yo llevo toda la vida bailando, desde los 3 años. Ya son 16 años en la Compañía Nacional de Danza, y otros tantos como creadora. Tengo un recorrido detrás y de repente me vi al frente de una programación, algo que no había hecho nunca. El primer año como directora del Palma Dansa trabajé desde la intuición, con el segundo traté de marcar una línea más clara. Yo diría que todo se articula desde un deseo de continuidad, lograr que el Palma Dansa tenga una identidad propia, sin olvidar la apertura a lo nuevo, a seguir experimentando, investigando, desdibujando unos límites que he querido desdibujar desde el principio, entre las disciplinas, entre los lenguajes de la danza. También se hace un gran esfuerzo en internacionalizar el festival para que sirva de plataforma para las compañías baleares en su proyección en el exterior.

¿Se plantea este desafío a largo plazo?

Eso no depende de mí pero sí que siento que puede ser un proyecto personal a la largo plazo. Estoy convencida de la importancia de sacar la danza de los espacios escénicos convencionales para acercar la danza, el lenguaje del cuerpo a la toda la ciudadanía. Un arte que fomenta la empatía, la conexión y la igualdad transformando nuestra experiencia colectiva. La danza tiene ese poder. Dirigir el Palma Dansa también tiene algo de creación, me sirve para profundizar en mi profesión.

¿Mantiene la ilusión del primer día que llegó a este cargo?

Quizá la ilusión sea mayor hoy que el primer día, porque soy más consciente de la repercusión y de lo importante que es ls danza para la sociedad. Tras tres años también estoy más conectada con el panorama cultural de Mallorca.

Mar Aguiló es integrante de la Compañía Nacional de Danza / MANU MIELNIEZUK

Usted sigue bailando.

Sí, volví a la Compañía Nacional de Danza el pasado mes de mayo. Tengo casi 39 años, y soy consciente de que el cuerpo está ya en otro lugar, de que son mis últimos años de carrera en una compañía de repertorio pero también te diré que sigo aprendiendo muchísimo, día a día. A medida que pasa el tiempo amo más la danza pese a que sé que vivir de la danza en España está a años luz de cualquier otro país.

¿Por qué una ciudad como Palma no tiene una programación regular de danza, durante todo el año?

Bueno, espero que el festival sirva para que los programadores confíen y se atrevan más porque la danza gusta, y mucho. En una necesidad en estos tiempos conectar desde el cuerpo. Y que cuanto más se programe más se conocerá y más se podrá disfrutar de este arte. Bailamos desde que nacemos. Palma tiene una programación cultural a la altura de las grandes capitales y estoy segura de que muy pronto también podremos decir lo mismo de la danza.

Estuvo defendiendo la candidatura de Palma como Capital Europea. ¿Qué falló?

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El proyecto de Palma 2031 era un proyecto ganador. Cuando te presentas a un concurso todo puede fallar. No creo que tuviese tanto que ver con el proyecto. Sí que creo que algo que nos ha ayudado es la fortaleza de poder unirnos entre disciplinas. Al final, en cultura, todas las disciplinas hablamos de lo mismo, así que juntarnos y poder colaborar, reflexionar, compartir, nos enriquece a todos. Palma está a la altura de una capitalidad europea y espero que todo ese esfuerzo sirva para continuar con esa fortaleza, con esa energía, y para que se pueda conocer toda la riqueza cultural que tenemos en nuestra ciudad.