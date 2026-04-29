El guitarrista Gabriel Estarellas recibe la Medalla de Honor del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
La distinción reconoce la trayectoria del catedrático y compositor mallorquín
El guitarrista y compositor mallorquín Gabriel Estarellas (Palma, 1952) ha recibido la medalla de Honor del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en reconocimiento a su destacada trayectoria musical. El conseller de Educación, Antoni Vera, fue el encargado de entregarle esta distinción durante un acto celebrado en el auditorio del Conservatori y en el que hubo un concierto a cargo de los guitarristas Tanausú Luis, Toni Perelló, David Antigüedad, Pere Fiol, Josep Sibert y Pedro Mateo, con la colaboración de la violonchelista Miquela Gayà, del DaBraccio Quartet, que interpretaron piezas de Estarellas.
Gabriel Estarellas ha sido catedrático de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el año 2009 fue nombrado Profesor Honorario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en Perú. También ha impartido numerosas clases magistrales en Europa y Sudamérica y durante varios años fue director titular de la Orquesta de Cámara Ciutat de Manacor, ha recordado el Govern en un comunicado.
A lo largo de su carrera, Estarellas ha actuado como solista con orquestas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de RTVE, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Reina Sofía, la Orquesta de Cámara Española, la Filarmónica de Galicia, y las orquestas sinfónicas de Castilla y León, Valencia, Balears, Málaga y Murcia, entre otras. También ha realizado giras de conciertos por Europa, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Estados Unidos.
Con esta entrega, el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha recuperado las Medallas de Honor, destinadas a reconocer la trayectoria de los artistas más destacados que han aportado su talento a la cultura de las Illes Balears.
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