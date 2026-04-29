La fotografía entendida como un relato subjetivo y comprometido

Fotografiar como una manera de contar con una mirada subjetiva y comprometida, pero también creativa. Esa es la fotografía en la que militan Pedro Coll y Javi Saguillo, dos fotógrafos unidos en lo personal y lo profesional. Maestro y discípulo y, al mismo tiempo, colaboradores que se embarcan en proyectos comunes.

Coll y Saguillo estuvieron ayer en el Club Diario de Mallorca para presentar Antípodas, uno de sus trabajos compartidos. Este encuentro, que formaba parte del programa del festival Photofest Mallorca, también sirvió para conocer su forma de entender la fotografía.

Pedro Coll, el veterano de este tándem, fue en el encargado de intervenir en primer lugar para hablar de la función narrativa del lenguaje fotográfico. «Fotografiar es una manera de escribir. No me considero artista, solo narrador», dijo. Diferenció entre la fotografía documental que deja constancia, pero que «no implica creatividad ni compromiso»; de la fotografía narrativa y lamentó la confusión entre ambas. Puso como ejemplos de la «excelencia en el relato fotográfico subjetivo» a Eugene Smith, Cristina García Rodero y Josef Koudelka.

Al hablar de Antípodas Coll apuntó que es un «ensayo visual sobre el factor humano». El proyecto surge porque «un día descubrimos que las 12 AM en La Habana son las 12 PM en Hong Kong». A partir de ahí nació esta narrativa en la que las dos ciudades muestran sus similitudes, sus diferencias y su complementariedad.

Saguillo y Coll hicieron un recorrido por algunas de las fotografías incluidas en este trabajo mostrando cómo se enfrentan y se hermanan dos puntos tan distantes en el globo. Ambos coincidieron en la sorpresa que les producía encontrar en sus archivos instantáneas tan similares y que encajaban en un mismo relato. La conclusión es que «el ser humano se repite» y que «la mirada que busca» es la misma.

En la charla que compartieron con Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, explicaron cómo se enfrentan a la fotografía. Saguillo reconoció que «el inconsciente juega un papel importante. Sales a la calle y con tu mirada dejas que pasen cosas. No me predispongo, sucede». Coll coincidió en este esquema: «Me planteo una idea y es posible que salga otra cosa, la historia se desarrolla sola. Soy muy intuitivo». La persona, central en sus trabajos, la fotografían mayoritariamente en la calle que es «donde está la vida y las historias fotografiables». Por eso, no pueden pedir permiso para disparar:«La foto de calle, si no le echas cara no existiría», resumió Saguillo. «Si hablo, pierdo la acción. El personaje es lo que yo quiero que sea, forma parte de mi historia». Ambos precisaron, sin embargo, que tienen sus líneas rojas bien marcadas.

Sobre la tecnología y su impacto en la fotografía, Saguillo mencionó que la IA «hace cosas increíbles y no sabemos donde llegará. Creo que habrá mucha fotografía que desaparecerá. Otra no, porque necesita realidad». Coll se mostró defensor de la fotografía digital aunque admitió que la IA no le interesa. «El fotógrafo es un creador que necesita de la tecnología. Miro los resultados, no el proceso», resumió.

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Al terminar el acto, los asistentes pudieron compartir un aperitivo en el Club DM donde se exponían algunas de las fotografías de Antípodas. Andrés Ferrer, director insular de Cultura, fue el encargado del cierre institucional.