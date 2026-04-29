El Arxiu del Regne de Mallorca incorpora el fondo documental de Can Juncosa del siglo XX e inicios del XXI
El Govern considera que este patrimonio representa una pieza clave para la memoria industrial de Baleares
Europa Press
El Arxiu del Regne de Mallorca ha incoporado el fondo documental de la empresa Can Juncosa, un conjunto de gran valor histórico que contribuye a preservar y difundir la memoria social, técnica e industrial de Baleares a lo largo del siglo XX e inicios del XXI.
Este fondo constituye un ejemplo destacado del patrimonio documental empresarial y se inscribe dentro de la línea de trabajo que vincula historia, empresa y archivo, según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.
En este sentido, los archivos empresariales se convierten en una fuente esencial para entender tanto la evolución económica como los cambios sociales y tecnológicos de la sociedad contemporánea.
La empresa Can Juncosa, fundada a principio del siglo XX por la familia Juncosa, se consolidó como una de las principales empresas de fabricación de muebles en Mallorca.
A lo largo de su trayectoria, dispuso de centenares de trabajadores y de profesionales destacados en el ámbito de la ebanistería, el diseño y el dibujo técnico. Su mobiliario equipó una parte significativa del sector hotelero de la isla, como también dependencias institucionales y espacios privados.
Según han subrayado, el fondo documental permite recorrer la evolución de la empresa y, a la vez, entender procesos clave como el desarrollo industrial, el boom turístico de los años 60 o la introducción de nuevas tecnologías en la producción.
También destaca por su riqueza en documentación gráfica, que ofrece un amplio muestrario de estilos y soluciones técnicas en el campo del mobiliario.
El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha señalado que el fondo de Can Juncosa es una aportación fundamental para entender la transformación económica, social y turística de Mallorca a lo largo del siglo XX.
"Con su incorporación al Arxiu del Regne de Mallorca, reforzamos nuestro compromiso con la preservación de un patrimonio que nos ayuda a explicar quién somos y de dónde venimos", ha apuntado Bauzá, a la vez qeu ha agradecido a la familia Juncosa su "generosidad y responsabilidad" en la conservación de este legado.
En esta línea, el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha añadido que "este fondo destaca tanto por su amplitud como por la calidad de la documentación que conserva, especialmente en el ámbito del diseño y la producción de mobiliario.
"Su incorporación permite avanzar en la línea de trabajo de recuperación de los archivos empresariales como fuentes clave para la investigación y la difusión de nuestra historia contemporánea", ha explicado.
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