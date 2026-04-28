El ciclo poético ‘Versud’ programa 10 actividades para celebrar el Any Blai Bonet

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, impulsa una nueva edición del ciclo de acción poética Versud, un programa de actividades literarias que comenzará el domingo 17 de mayo y se prolongará hasta el 13 de junio. El objetivo es situar el Migjorn de Mallorca, y especialmente Santanyí, como epicentro del mundo poético, en el marco de la conmemoración del Any Blai Bonet.

Esta propuesta de divulgación literaria, elaborada con mucho cuidado y en la que la poesía dialoga con otros lenguajes, se ha convertido ya en una cita indispensable del calendario cultural de Mallorca. La Casa Blai Bonet, en Santanyí, impulsa esta nueva edición de Versud, que este año programa un total de 10 actividades concentradas en 5 fines de semana. Una programación que, un año más, sobrepasa las fronteras del Migjorn para expandir la poesía por toda Mallorca, con actos en Santanyí, Campos, Felanitx, Palma, Petra, Llucmajor y Manacor.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacado que «Santanyí es este año el corazón poético de esta nueva edición del ciclo, que nos permite celebrar la palabra viva y la memoria de un poeta, Blai Bonet, que transformó la manera de entender la poesía».

Blai Bonet, poeta / DM

En el Versud de este año, como no podría ser de otra manera, estará muy presente la palabra de Blai Bonet, en el centenario del nacimiento del autor, con actos específicos muy especiales centrados en su voz poética. Coincidiendo con esta efeméride, el festival da un paso más para reforzar su acto central, el recital del Festival Versud, que este año reunirá algunas de las voces más potentes del panorama literario actual, representando la diversidad lingüística del Estado y sumándole una lengua minorizada, en concreto la lengua romanche: Míriam Reyes (Premio Nacional de Poesía 2025, en castellano y gallego), Sofía Castañón (en asturiano), Leire Bilbao (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025, en euskera), Antònia Vicens, Teresa Pascual, Anna Pantinat (en catalán de Mallorca, Gandía y Barcelona, respectivamente) y la suiza Jessica Zuan (en romanche). El recital tendrá lugar en el Pati de les Dones de La Misericòrdia, convirtiéndose en una cita clave de la agenda poética de Mallorca. Las poetas estarán acompañadas por los interludios musicales del grupo Oliviäs y las creaciones visuales del dúo Atzur.

Versud 2026

El ciclo comenzará el domingo 17 de mayo en la Casa Blai Bonet con el espectáculo Que vingui el sol com una festa, con el poeta Oriol Sauleda y las músicas Lara Magrinyà y Anna Sala. Una producción de la Institució de les Lletres Catalanes para celebrar las voces de Blai Bonet, Clementina Arderiu y Joan Alcover en una selección especial que pone el acento en las nociones de muerte y pérdida en los tres autores.

La siguiente cita será el viernes 22 de mayo en los jardines de la Misericòrdia y es una de las más especiales de la edición de este año: el Festival Poètic Versud. Este acto reunirá a las poetas ya mencionadas en dos días de convivencia e intercambio creativo y culminará con el recital en el Pati de les Dones. Antes, en el jardín anexo del Centro Cultural de La Misericòrdia, tendrá lugar una Reading Party Blai Bonet muy especial, siguiendo la tendencia tan en boga en los últimos tiempos de congregar al público en la experiencia enriquecedora de compartir espacio y tiempo de lectura. Para conducir esta Reading Party se contará con el acompañamiento de lujo de Sebastià Portell, así como diversas colaboraciones musicales y poéticas que aportarán dinamismo a la sesión, intercaladas entre los bloques de lectura. La actividad es una colaboración entre el festival y la librería Drac Màgic, que participa poniendo a disposición de los asistentes numerosas obras de Blai Bonet.

Al día siguiente, sábado 23 de mayo, regresaremos a los jardines del Oratori de Sant Blai, en Campos, con el recital Vers novell, un acto dedicado a la poesía emergente con tres poetas invitados de los diferentes territorios de habla catalana. Nos acompañarán la mallorquina Laura Taltavull, el poeta del País Valencià Andreu Blai y la catalana Sasha Pradkhan. Para cerrar la jornada disfrutaremos del concierto de clausura de la gira Cançons de rebost de Mar Pujol.

Vino y poesía

El Poesia i vi de este año será el viernes 29 de mayo en la bodega Miquel Oliver de Petra. Un año más, este encuentro, organizado en colaboración con la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, combina la voz de tres poetas con la degustación de tres vinos. Con Maria Josep Escrivà, Chantal Poch y Cecília Navarro, y el acompañamiento de Montserrat Serra.

El sábado 30 de mayo podremos asistir al espectáculo ‘39º a l’ombra’, en el Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una propuesta escénica híbrida en la que música y danza se ponen al servicio de la narrativa de Antònia Vicens. Con Mariona Jaume, Gÿe, Joan Vila y Aina Zanoguera. El domingo 31 de mayo se subirá a Consolació con la Ruta Poesia i Arqueologia dedicada a Blai Bonet, guiada por Cosme Aguiló.

El sábado 6 de junio, en las Portasses de l’Hospici de Felanitx, Greta Sibling y Xevi GaTa ofrecerán el espectáculo Ecografia, que da vida a la galaxia de poemas de la autora catalana, elevando sus palabras mediante técnicas vocales de culturas ancestrales.

Las últimas actividades serán el jueves 11 de junio con un recital del poeta y glosador campaner Miquel Àngel Adrover, maridado con vinos de la DO Pla i Llevant en la Casa Blai Bonet, y el viernes 12 de junio en Es Fortí de Cala d’Or, con el espectáculo L’amor, la set, de Pau Pascual y Maria Adrover, dedicado a la palabra de Blai Bonet.

Como clausura, el 13 de junio finaliza Versud con una colaboración muy especial con el festival MÀR de Portocristo: una sesión de presentación del legado del escritor Miquel Àngel Riera y el anuncio de su incorporación al fondo documental gestionado por la Fundació Mallorca Literària. El acto incluirá una visita y un espectáculo de danza y poesía, aún pendiente de anunciar.

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Toda la información y programación se puede consultar en la web www.mallorcaliteraria.cat