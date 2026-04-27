Joan Fontcuberta instala su ‘Cámara de las maravillas’ en el Casal Solleric

«Todo mi trabajo es una indagación sobre la naturaleza pero también sobre el futuro de la naturaleza de la imagen. Lo que a mí me ha interesado es entender la imagen en función de los avatares históricos, culturales, ideológicos y tecnológicos que le iban dando una forma particular. Hemos pasado de una fotografía basada en la alquimia, en la luz, en la química, a una basada en los algoritmos, en los datos, la computación, el procesamiento», ha señalado hoy e Palma Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) al reflexionar sobre su proyecto Galàxia Fontcuberta, con el que echa mano de la IA a través de dos propuestas: Wunderkammer (Cámara de las maravillas), que se podrá visitar en el Casal Solleric hasta el próximo 5 de julio, y La Vía Làctia. Retratar arbres, que se inaugurará en la Fundació Centre Internacional de Fotografia Toni Catany este miércoles y se mantendrá abierta hasta el 27 de septiembre.

«Un artista comprometido también tiene que ayudar a entender esta nueva realidad y a procurar unos elementos de supervivencia dentro del tsunami de imágenes en el que estamos metidos», ha subrayado Fontcuberta, cuya propuesta, que plantea un itinerario no lineal en la historia, que va desde los dinosaurios, la conquista española de América y las investigaciones de Darwin hasta la actualidad, forma parte de la programación de la primera edición del festival Mallorca PhotoFest.

Trampas para el espectador

«El trabajo que me interesa desarrollar es el de provocar trampas al espectador, engaños con los que el visitante, el que mira, sea capaz de reflexionar, discutir, reconsiderar su propia mirada, hasta darse cuenta de que toda imagen es ilusoria; que no se quede en la epidermis, en la superficie, sino que vaya hasta las entrañas», ha indicado.

Joan Fontcuberta reflexiona con sus imágenes sobre el legado de Darwin, Julio Verne y otros protagonistas de la historia / MANU MIELNIEZUK

El prestigioso fotógrafo, que el pasado mes de febrero ya explicó a este diario el contenido de sus dos series inéditas que exhibe en Llucmajor, La Via Làctia y Retratar arbres, con el que rinde homenaje a Toni Catany, ha recordado que durante la pandemia estuvo revisando su archivo, fruto de más de medio siglo de trabajo, y decidió apostar por una narrativa nueva, agrupando unas imágenes que «hablan desde el big bang a la destrucción de Gaza, el lanzamiento de las bombas atómicas o la guerra de Ucrania, desde un planteamiento lúdico, poético».

Durante la presentación de las fotografías de Fontcuberta, cuyos trabajos están presentes en espacios tan representativos como el MoMA de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago, el Centro Pompidou de París, el MACBA de Barcelona o el IVAM de Valencia, el regidor de Cultura del ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha expresado el «inmenso honor» que supone para la ciudad y para el Solleric acoger la obra de un creador que, a lo largo de más de cinco décadas, ha completado una brillante carrera en el campo de la fotografía, que ha compaginado con muchas otras actividades, como la docencia, el ensayo o el comisariado de exposiciones, y que ha recibido imporatntes distinciones como el Premio Nacional de Fotografía del año 1998, o el reconocimiento que la Fundación Hasselblad le otorgó en 2013.