Conservatori: dues grans cites

Pere Estelrich i Massutí

L’Auditori del Conservatori Superior de Palma enceta setmana amb dues cites que conviden a una escolta atenta i a una mirada amb perspectiva. Avui, dilluns, el conjunt Studium Aureum proposa un programa que posa en diàleg dues nissagues essencials del romanticisme alemany: la de Fanny i Felix Mendelssohn i la del matrimoni Robert Schumann i Clara Wick. Serà, segur, una vetllada interessant, construïda a partir de la idea de família, literalment i artísticament. La soprano Raquel Ribas assumirà les parts solistes, mentre que el pianista Llorenç Prats actuarà com a eix vertebrador d’un repertori on la intimitat conviu amb l’impuls vocal que li donarà el cor, tots sota la direcció de Carles Ponsetí.

I la pregunta que sorgeix és si la sessió anirà dedicada a la memòria de l’enyorat Antoni Aragón, tan lligat a aquest grup. La resposta ens ve de la mateixa formació, que es declara "acaparada pel dol", a la vegada que anuncia que ben aviat podran expressar que en "Toni és amb nosaltres". La cita és a les 20.30 hores.

Demà dimarts, el mateix espai acollirà un concert d’homenatge al guitarrista Gabriel Estarellas, figura cabdal de la guitarra a Mallorca. El programa combina estrenes i obres amb un recorregut que amplia el protagonisme de la guitarra cap a formacions diverses. Hi trobam partitures de l’homenatjat, algunes estrenes absolutes, en les quals la guitarra dialoga amb altres instruments al costat d’altres en les quals és l’única protagonista. La vetllada incorporarà la projecció d’una entrevista elaborada pel departament de Musicologia i clourà amb un reconeixement institucional a Estarellas.

