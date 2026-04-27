La artista madrileña Nuria Mora y su idea del Mediterráneo como memoria desembarcan en Palma
‘Había en el fondo del mar’ es una intervención especialmente pensada para el Solleric fruto de un año de trabajo en la Gerreria de Pere Coll, en Pòrtol
La artista madrileña Nuria Mora también ha sido protagonista en el Solleric, donde hoy ha presentado su proyecto Había en el fondo del mar, una intervención creada a partir de múltiples fragmentos de piezas recuperadas y otras nuevas, engarzadas, en todos los casos sometidas a una transformación y un cambio constante, como la propia historia familiar; y levantada después de horas y horas de trabajo en la Gerreria de Pere Coll de Pòrtol.
Con esta propuesta, el ayuntamiento de Palma contribuye a la programación de la nueva edición de la Bienal B, un evento cultural surgido de la iniciativa del Consell y Es Baluard, que fue presentado la pasada semana.
Nuria Mora cuenta con una sólida trayectoria que le ha conducido a exponer su obra en galerías y museos internacionales, como el Tate Modern de Londres o el Museo de Arte Contemporáneo de Johannesburgo.
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