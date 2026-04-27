Alex Mandon: de la academia de baile familiar a debutar en cine con Amenábar

Con solo 20 años, Alex Mandon Rey (Mallorca, 2005) ha recorrido mucho mundo para crearse una carrera artística. Empezó con el baile porque le viene de familia, pero ahora se ha centrado en la interpretación y su debut cinematográfico fue en El cautivo, de Alejandro Amenábar, un pequeño papel que consiguió en el tercer casting que hacía. «Mi sueño ahora mismo sería entrar en una película o serie que fuese una pasada, viajar grabando escenas por el mundo, pero sobre todo en España», expresa.

Alejandro Amenábar y Alex Mandon. / .

De ese rodaje guarda una buena experiencia y amistad con Julio Peña, que interpretaba a Cervantes en la película. «Fue muy interesante, había actores muy conocidos y que yo había visto en películas cuando era pequeño. Sobre todo, lo que admiro es poder hablar con ellos, pedirles consejo, me ayudaron muchísimo, me hicieron sentir muy cómodo», recuerda de su paso por el set.

Desde el pasado mes de marzo se ha asentado en Madrid, con el objetivo de afianzar sus pasos en la interpretación, aunque también le gusta el modelaje. Lo demuestra en las fotografías que publica en sus redes sociales, un medio que le fue muy útil para darse a conocer y que sigue alimentando porque ya cuenta con «una gran familia».

A su familia real la tiene muy presente. Alex Mandon se formó en danza urbana con sus padres, Sandra Rey y Raphael Mandon, propietarios de las academias Top Dance. Este joven reconoce que ellos han sido muy importantes en su carrera, especialmente cuando siendo adolescente le surgió la oportunidad de irse a Cancún para optar a ser un miembro de Now United, un grupo de pop internacional en el que permaneció unos tres años. «Estoy muy orgulloso de que mis padres me dejasen perseguir este sueño, porque sí, del baile sí se vive. Y no solo eso, sino que al final te convierte en un artista», afirma Mandon Rey.

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Alex Mandon comenzó bailando, ya que sus padres también se dedican a ello. / Mantrana

El baile le abrió el camino artístico. En 2021 también fue finalista del concurso de TVE The Dancer, y en 2023 llegó a la final y fue botón de oro del programa Got Talent España. Hace tan solo unos meses que regresó de México donde participó en el reality Santos Bravos para elegir a los integrantes de otra banda de música. «Entrenábamos 14 horas al día durante siete meses, casi ni teníamos los domingos de descanso, o sea, sin parar, sin salir, entrenando, entrenando, entrenando, entrenando... Cuatro horas de canto y cinco horas de baile al día, ha sido la formación más heavy que he vivido», explica Mandon. Aunque no llegó a entrar en el grupo, sí aprovechó toda la experiencia. «Mi coreógrafo fue Travis Payne, que era el de Michael Jackson. También pude trabajar con Kenny Ortega, director de High School Musical y mi profesor de canto era el de Rihanna, Madonna, Justin Timberlake, una pasada», remarca. Ahora afirma que se siente mucho más completo como artista. «Subirte a un escenario después de 14 horas de entrenos durante una semana, que estás cansadísimo y tienes que hacer un performance perfecto para todos los fans que vienen, son cosas que te preparan mucho y te hacen muy fuerte mentalmente. Yo creo que al final eso es lo que me llevo de todas las experiencias», declara.