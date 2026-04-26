El catalán Pep Sanz gana el XI Premi de Poesia Miquel Bauçà de Felanitx

El poeta y periodista Pep Sanz (Les Borges Blanques, Lleida, 1991) ha ganado el XI Premi de Poesia Miquel Bauçà de Felanitx con la obra Homofera.

El jurado del premio, que fue creado en 2016, ha elegido esta obra de entre las 31 presentadas y, por unanimidad, ha valorado que el poemario de Sanz “tiene personalidad, es fresco, utiliza un lenguaje actual mezclando citas clásicas”, según ha informado el Ayuntamiento de Felanitx.

La entrega del premio, dotado con 2.000 euros, ha tenido lugar este pasado sábado en la biblioteca Joan Estelrich de Felanitx, donde Pep Sanz ha recibido de manos de la alcaldesa, Catalina Soler, un galardón con forma de cerebro realizado por la ceramista felanitxera, Maria Ramis. El autor catalán ha manifestado que esta obra "nace de la rabia" al ver cómo se trata a la comunidad LGTBIQ+.

Pep Sanz es también ganador del Premi de Poesia Joan Duch con La mutació dels pollastres (Fonoll, 2022) y finalista del Certamen Art Jove de poesía Salvador Iborra 2019. Colabora en medios como Núvol, Sants3Ràdio o Revista Mirall. En sus textos, la identidad LGBTI y la ruralidad se cruzan y dialogan.

La ceremonia de entrega ha contado con la actuación de la artista Aina Tramullas, que ha interpretado una selección de versos de los diez poetas galardonados hasta ahora en este certamen: Hilari de Cara, Guillem Gavaldà, Joan Josep Barceló, Sandra Blanch, Paula S. Piedad, Joana Maria Mallol, David Jiménez i Cot, Miquel Àngel Adrover, Pere Císcar y Eva Ortega Puig.

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La obra ganadora será editada por Adia Edicions y se presentará durante las próximas fiestas de Sant Agustí de Felanitx.