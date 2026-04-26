El AIMA consolida a Mallorca como epicentro del cine con inteligencia artificial
El festival, celebrado en Calvià, reúne a creadores internacionales y reivindica el papel del talento humano en la nueva era audiovisual
El festival AI Movie Awards (AIMA), celebrado este fin de semana en Magaluf, ha superado las expectativas iniciales y se ha consolida como un punto de encuentro clave entre innovación tecnológica y creación audiovisual.
El certamen ha reunido a 150 profesionales entre cineastas, desarrolladores y artistas de países como Corea del Sur, Colombia, Estados Unidos y varios puntos de Europa, una diversidad que refleja el creciente interés por explorar las posibilidades de la inteligencia artificial en el ámbito narrativo. Este festival no solo celebra el software, sino la visión del autor detrás de la máquina, han destacado sus organizadores.
El viernes fue la jornada de apertura, que contó con Federico Luglio, director de AIMA; el productor Pedro Barbadillo; Elisa Monserrat Mayol, teniente de alcalde de Turismo de Calvià; Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura; Pere Joan Planas, director de Estrategia Turística Islas Baleares; Diana de la Cuadra, directora del ICIB; Clara del Moral, directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad; Raquel Aguilera, directora de Proyectos, Programación y Producción de IB3; Jaime Mora, director general de Turismo y Comunicaciones de Calvià, y Teresa Tena, regidora delegada de Cultura del mismo ayuntamiento.
En la segunda jornada, uno de los ejes fue el panel protagonizado por el músico Fab Morvan y el productor Tommy Harper, quienes coincidieron en señalar que, pese al avance tecnológico, el valor diferencial sigue estando en la mirada del creador. La inteligencia artificial, apuntaron, amplía recursos, pero no sustituye la intención artística.
El ambiente del festival ha ido más allá de las ponencias y proyecciones, generando un espacio de conexión entre profesionales que ven en AIMA una oportunidad para compartir procesos, ideas y futuros proyectos.
Especial protagonismo tuvo también el Hackathon impulsado por Freepik y James Drake TV. En este reto contrarreloj, los participantes desarrollaron cortometrajes en apenas tres horas, demostrando rapidez, ingenio y una notable calidad en los resultados finales. Una prueba práctica del potencial de las herramientas generativas cuando se combinan con creatividad bajo presión.
El festival se integra dentro del programa del “Año del Cine” del Ayuntamiento de Calvià y cuenta con el apoyo de Magaluf For All, en una apuesta por reforzar el posicionamiento cultural de la zona más allá del turismo tradicional.
El director del evento, Federico Luglio, destaca el impacto de esta edición y el interés que despierta la inteligencia artificial en el sector. A su juicio, se trata de un momento de transformación que abre nuevas oportunidades para territorios como Mallorca, que aspira a convertirse en un referente en innovación audiovisual.
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