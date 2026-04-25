Yu Depeng muestra su 'Diario de un ermitaño' en el Mallorca PhotoFest
El artista expone en la Fundació Barceló invitado por la escuela universitaria Adema
La Fundació Barceló y Adema han inaugurado este sábado, 25 de abril, la exposición Diario de un ermitaño, del artista audiovisual Yu Depeng, que forma parte del programa de Mallorca PhotoFest, que ha arrancado este mismo día con un acto en La Misericòrdia.
“Quiero que quien entre en la sala sienta que está dentro de la imagen, no delante de ella”, afirma Yu Depeng, considerado un referente internacional del videoarte. La exposición podrá verse hasta el próximo 9 de mayo. En ella, se muestran las videoinstalaciones más recientes de este artista, como Cielo redondo y Tierra cuadrada, Misty y la que da título al proyecto.
La presentación de Diario de un ermitaño ha tenido lugar a las 19 horas, pero antes, el artista ha mantenido una charla con estudiantes de Bellas Artes de Adema, que también participan en esta exposición, docentes y con el público sobre cuestiones como la imagen, la memoria y la identidad.
Nacido en China en 1978, Yu Depeng tiene una trayectoria internacional construida a partir del cine experimental, la fotografía, la imagen en movimiento y la instalación, con claras referencias a la tradición cultural china, pero con un lenguaje audiovisual contemporáneo.
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