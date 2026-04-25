Rosa Marsillí, dramaturga y actriz: “He retratado de manera cruda y grotesca la precariedad del sector teatral”

¿Qué ha querido contar con una obra como ‘Això no és un cabaret sobre la nostra pobresa?

Se trata de una obra que retrata y critica de manera cruda y grotesca, a través de un género como el cabaret, la precariedad del sector teatral, especialmente en el caso de los artistas emergentes.

¿Sobre qué podrá reflexionar el espectador que se entregue a esta pieza teatral?

Creo que podrá comprender mejor las fases o etapas por las que pasamos los artistas para intentar vivir de nuestra profesión. Todo el sacrificio y las renuncias, todo aquello que no es tan bonito de admirar. Y ojalá que reflexionen sobre la importancia de apostar por la cultura y de apoyar los proyectos de las nuevas generaciones.

¿Qué le llevó a escribir este texto?

La pieza bebe bastante de la autoficción y está llena de anécdotas que nos han pasado a nosotras. Tiene mucho que ver con nuestro momento vital como creadoras y con la necesidad de expresar todo el malestar que nos genera la imposibilidad y la dificultad, pero queríamos reírnos de ello y generar un espacio para que la gente también pueda participar de esta comedia, parodiándonos a nosotras mismas. Es ahí cuando decidimos que el dispositivo escénico del cabaret era perfecto, ya que contiene todos esos elementos: la decadencia, lo grotesco, la crítica y la participación del público.

¿Disfrutó durante el proceso de escritura o fue un eterno sufrimiento?

Lo he disfrutado muchísimo. Estuve trabajando el texto durante el pasado curso en la RESAD, tutorizada por la dramaturga Yolanda Pallín que, desde el principio, entendió perfectamente el código y me llevó de la mano hacia lugares que no hubiera imaginado. He podido ser muy libre y a la vez he estado muy acompañada, también por mis compañeras Jasmina Ferrer y Lucía Luna, autoras también de la idea original.

Rosa Marsillí, en el centro de la imagen, durante uno de los ensayos / .

¿Qué significa para usted actuar en esta obra siendo precisamente la autora?

Pensaba que sería mucho más complicado o que juzgaría el texto o a mi personaje, pero lo cierto es que siento que son dos personas completamente diferentes. Está la Rosa dramaturga, que no va a los ensayos, y la Rosa actriz que solo tiene ganas de jugar con el texto y que se siente libre.

¿Cómo se trabaja a las órdenes de alguien como Joan M. Albinyana?

Es una maravilla. Estamos encantadas. No solo ha sido siempre un referente y un maestro para nosotras, sino que también es una persona que lo hace fácil. Es muy humano y muy cercano. Los ensayos son muy cañeros pero muy divertidos.

¿En qué medida es una ventaja tener a una madre escritora como Neus Canyelles?

Me ha inculcado la pasión por la escritura desde que soy muy pequeña, así como también la importancia de encontrar la palabra perfecta para aquello que quiero contar. También es mi primera lectora, siempre le pido consejo sobre todo lo que escribo porque es mi mayor referente en todo. Ojalá un día sea igual de buena como ella, la verdad.

¿Qué otras representaciones tendrá esta obra?

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De momento tenemos confirmadas funciones el 4 de octubre en Capdepera y el 16 de octubre en el Teatre Sans de Palma.