Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvià elimina Fons Mallorquí de SolidaritatEstado s'EscorxadorObras rotonda de SóllerMáquinas ORA en PalmaFamilias Son PisàTom Kucharz investigador
instagramlinkedin

La prèvia

De muntanyes i altres músiques

Pere Estelrich i Massutí

Si no teniu plans per aquest cap de setmana, aquí teniu algunes propostes musicals.

Per avui capvespre, a les 21 hores, a Raixa, tenim una proposta que uneix poesia, fotografia i música, amb la lectura de La Serra de Joan Alcover, acompanyada per la música d’Antoni Vich Bota, feta amb instruments de ceràmica.

Però abans, al matí, tenim altres esdeveniments, com el concert d’orgue a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30 h) o el d’Irene Mas (soprano) i Viviana Salisi (piano), a l’Auditòrium de Campos (també a les 11.30 h).

A Palma, el FestMusic presenta a Can Vivot (19h) un recital de joves talents lírics i en el teatre Principal (18h), la darrera sessió de La Voix Humaine, l’òpera de Francis Poulenc.

Ja més tard, a Can Gelabert de Binissalem (19.30h), duo de contrabaix i arpa, amb Joseph Szafranski i Assumpció Janer.

El piano de Dina Nedéltcheva omplirà Sant Felip Neri de Palma (20h) avui amb partitures de Chopin, i Clara Wieck, entre altres grans noms. Més tard (22 h), a S’Acadèmia d’Algaida, tenim la cantautora Mayka.

A l’Auditori de Santa Margalida, avui a les 20 hores, tenim el grup de metalls Aram 6tet.

A l’hotel Cap Rocat (19 h), el pianista David Khriculi interpretarà obres de Scriabin, Liszt i Chopin.

Per a demà diumenge a Muro, mostra de Ball de bot a les 10.30 hores.

A les 19 hores a S’Agrícola de Manacor, jazz amb Robin & Jay.

A Son Net de Puigpunyent (21 h), jazz amb Toni Cuenca, Alba Molina i Juan Medina.

La Sala La Fornal de Manacor (19 h), presenta paraules i música amb Miquel Pujadó i Tomeu Mestre, Balutxo, amb el fons de les cançons de Brassens.

I sense oblidar la versió que dirigirà Giuliana Retali de dues obres mestres del Barroc: Stabat Mater de Pergolesi i Salve regina de Scarlatti a Sant Felip Neri de Palma, demà a les 19.30 hores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • Música
  • jazz
  • la prèvia
RRSS WhatsAppCopiar URL
