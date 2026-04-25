Mallorca PhotoFest arranca oficialmente con una presentación en La Misericòrdia

El festival de fotografía Mallorca PhotoFest ha arrancado este sábado, 25 de abril, con una presentación oficial y una fiesta en el Pati de les Dones de La Misericòrdia, con la asistencia de los representantes de todas las instituciones, galerías y espacios culturales implicados en este proyecto, que nace con la intención de ser bienal. Las exposiciones que forman parte de su programa se irán inaugurando en diferentes fechas hasta el próximo 30 de agosto, tanto en Palma como en algunos pueblos. Esta tarde se abrirá la muestra audiovisual del artista chino Yu Depeng, en la Fundació Barceló.

Xavier Fiol, director del festival, ha afirmado que “la fotografía es una herramienta que nos puede dar una mirada crítica de lo que está pasando hoy en un mundo saturado de imágenes. Es un sueño para nosotros poner esto en marcha. Y tenemos que pensar grande y que esta bienal pueda ser un referente para el Mediterráneo, una bienal de fotografía”.

Fran Reus, presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, ha recordado que este año se cumplirán 30 años de la Nit de l’Art y que el Phof, que se consolidará en formato bienal, es resultado de una colaboración público-privada. “Somos un sector pequeño y necesitamos apoyo, juntos, nuestra misión es acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía de una manera gratuita”, ha añadido.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado la importancia de esta nueva cita para el panorama cultural de la isla. “A partir de hoy, Mallorca se llenará de cultura visual, desde La Misericòrdia y para toda la isla, para dar visibilidad a la creación fotográfica contemporánea». Este centro cultural inaugurará el próximo 4 de junio Grandeza y bajeza de lo espontáneo, de Bandia Ribeira, galardonada con el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2025, que podrá visitarse en la capilla del centro cultural; y Cuando se acabe el día, de Beatriz Polo Iañez, Premi Mallorca de Fotografia Talent Illenc 2025, en la sala del Arxiu del So i de la Imatge.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recordado que también el Ayuntamiento se suma a este festival con la exposición de Donna Ferrato, ya inaugurada en el Casal Solleric, y otra de Joan Fontcuberta, que se podrá ver a partir del próximo 30 de abril.

Por parte del Govern, el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, ha compartido la opinión de Xavier Fiol sobre que este festival es necesario “para crear debate, para crear incomodidad, para crear realmente cultura: un referente para saber en qué momento estamos”.

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Tras las intervenciones de los políticos y responsables del festival, todos los presentes han disfrutado de un refrigerio en el Pati de les Dones.