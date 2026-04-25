Giuliana Retali: «El drama de ver morir a un hijo es muy actual, tristemente»

¿Cómo definiría la propuesta que dirige este domingo en Palma?

Como algo especial, que busca presentar dos obras maestras de la música religiosa del Barroco pero ahondando en el texto, partiendo de lo que indican las palabras, del sentido que tienen los versos, de su dramatismo, sobre todo en la obra de Pergolesi, un Stabat Mater cuyo texto fue escrito por un converso, Jacopone da Todi, con lo que la espiritualidad y el dolor se muestran de una manera especial. Luego pasaremos a otra manera de entender el amor a la Virgen, pues en el Salve regina de Scarlatti el compositor pone música a un himno. Así pues, contrastaremos el dolor ante la muerte de un hijo a la glorificación del personaje.

¿Cómo ha planteado la versión de una obra tan conocida como el ‘Stabat Mater’ de Pergolesi?

Mire, he intentado teatralizarlo, no como una ópera, con escenografía y movimiento, pero sí a través de enfatizar el texto, lo que se dice. En este caso, para las cantantes es muy importante cantar con sentimiento, con pasión, profundizando en el drama de una mujer que ve morir a su hijo de forma cruel. Pero, al mismo tiempo, deben hacerlo creíble, pues el drama de ver morir a un hijo es muy actual, tristemente.

¿Estamos ante una manera de interpretar al estilo de la llamada Música Antigua?

Bueno, sin duda, mi paso por la Schola Cantorum Basiliensis, como alumna y luego como profesora, me ha marcado mucho. En todos mis proyectos se notan las influencias de esa academia, de ese referente en la música, interpretada buscando el sonido de la época en la que fue escrita; aunque luego lo ajustamos al material del qua disponemos. De todas maneras, le diré que el fenómeno de la Música Antigua ha cambiado incluso las interpretaciones de las orquestas sinfónicas. Ya no se tocan Bach, Mozart ni Rossini como se hacía hace años, ahora, con instrumentos modernos, el sonido es otro.

¿Cómo ha elegido el programa?

Noticias relacionadas

Mire, así como en otras producciones que he dirigido en Mallorca el programa me ha elegido a mí, en este caso, he sido yo misma la que he pensado que era el momento de trabajar estas obras, que desde siempre me han cautivado por su potencia. Así que me puse manos a la obra y he tenido la suerte de poder contar con excelentes músicos de la Orquesta Camerata Mallorquina y con dos cantantes excelentes, la soprano Margarita Rodríguez y la contralto Noelia Consoni. Trabajar con este equipo ha sido un placer que espero se note en la sesión del próximo domingo.