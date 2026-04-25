Giuliana Retali: «El drama de ver morir a un hijo es muy actual, tristemente»
La directora musical italiana afincada en Mallorca presenta su versión de dos obras del barroco italiano este domingo en Sant Felip Neri de Palma a las 19.30h
¿Cómo definiría la propuesta que dirige este domingo en Palma?
Como algo especial, que busca presentar dos obras maestras de la música religiosa del Barroco pero ahondando en el texto, partiendo de lo que indican las palabras, del sentido que tienen los versos, de su dramatismo, sobre todo en la obra de Pergolesi, un Stabat Mater cuyo texto fue escrito por un converso, Jacopone da Todi, con lo que la espiritualidad y el dolor se muestran de una manera especial. Luego pasaremos a otra manera de entender el amor a la Virgen, pues en el Salve regina de Scarlatti el compositor pone música a un himno. Así pues, contrastaremos el dolor ante la muerte de un hijo a la glorificación del personaje.
¿Cómo ha planteado la versión de una obra tan conocida como el ‘Stabat Mater’ de Pergolesi?
Mire, he intentado teatralizarlo, no como una ópera, con escenografía y movimiento, pero sí a través de enfatizar el texto, lo que se dice. En este caso, para las cantantes es muy importante cantar con sentimiento, con pasión, profundizando en el drama de una mujer que ve morir a su hijo de forma cruel. Pero, al mismo tiempo, deben hacerlo creíble, pues el drama de ver morir a un hijo es muy actual, tristemente.
¿Estamos ante una manera de interpretar al estilo de la llamada Música Antigua?
Bueno, sin duda, mi paso por la Schola Cantorum Basiliensis, como alumna y luego como profesora, me ha marcado mucho. En todos mis proyectos se notan las influencias de esa academia, de ese referente en la música, interpretada buscando el sonido de la época en la que fue escrita; aunque luego lo ajustamos al material del qua disponemos. De todas maneras, le diré que el fenómeno de la Música Antigua ha cambiado incluso las interpretaciones de las orquestas sinfónicas. Ya no se tocan Bach, Mozart ni Rossini como se hacía hace años, ahora, con instrumentos modernos, el sonido es otro.
¿Cómo ha elegido el programa?
Mire, así como en otras producciones que he dirigido en Mallorca el programa me ha elegido a mí, en este caso, he sido yo misma la que he pensado que era el momento de trabajar estas obras, que desde siempre me han cautivado por su potencia. Así que me puse manos a la obra y he tenido la suerte de poder contar con excelentes músicos de la Orquesta Camerata Mallorquina y con dos cantantes excelentes, la soprano Margarita Rodríguez y la contralto Noelia Consoni. Trabajar con este equipo ha sido un placer que espero se note en la sesión del próximo domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
- Iberia nos ha dejado tirados', denuncia el grupo del Imserso de 49 leoneses que ha sufrido una demora de ocho horas en el aeropuerto de Palma y tardará 16 en volver a casa
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Calvià se da de baja del Fons Mallorquí de Solidaritat, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la cooperación internacional