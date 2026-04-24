Sant Jordi en Palma: Estos son los libros más vendidos

El Gremi de Llibreters de Mallorca ha hecho una valoración “muy positiva” de la Diada de Sant Jordi 2026 celebrada este pasado jueves en Palma, calificándola como una "jornada de récord" y una de las ediciones más exitosas de los últimos años.

En cuanto a los libros más vendidos, en catalán han sido Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa (Univers), último Premi Sant Jordi; Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro, de Jaume Oliver (Pagès Editors), obra ganadora del Ciutat de Palma de novela; y Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana).

En castellano, los más vendidos han sido Comerás flores, de Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide); Maite, de Fernando Aramburu (Tusquets); La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza (Seix Barral); y Las gratitudes, de Delphine de Vigan (Anagrama).

Según ha informado Pimeco en una nota de prensa, la mayoría de librerías registraron un incremento de ventas de entre un 5% y un 10% respecto al año pasado, confirmando la buena salud del sector y el arraigo de esta celebración entre la ciudadanía.

En literatura infantil, los más vendidos han sido Conillons amagats, de Tomeu Riera (Saïm Edicions); Petit Mallorquinari (Melicotó); En Drac i na Coca, de Albert Serra y Max Migue (Saïm Edicions); y Què hi ha per dinar, de Caterina Valriu y Bàrbara Sansó (Disset).

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En cuanto a la alianza con la Asociación de Floristas, que se ha incorporado por primera vez al recorrido principal de la Diada, destaca “la gran acogida por parte del público” y que muchas floristerías agotaron las existencias de rosas al finalizar el día, según ha dado a conocer Pimeco.