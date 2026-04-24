Primer Tardeo Solidario a beneficio de Mallorca Sense Fam en Can Pastilla

Este sábado 25 de abril a partir de las 16:00 horas, en el recinto del Club Marítimo San Antonio de la Playa, Mallorca Sense Fam celebra su Primer Tardeo Solidario gracias a la colaboración especial de la mencionada entidad de· Can Pastilla, el Rotary Club Palma Almudaina, y de las bandas que actuarán en directo . Compartirán escenario Amura, Jimmy’s Fantasy y The Ramonells y cerrando la fiesta actuará el reconocido D.J. Jaume Colombás. Además de disfrutar de la música y de un ambiente festivo y solidario, se podrán degustar varias clases de pinchos y los miembros de la Peña Fallera El Toro colaborarán elaborando paellas valencianas. Mallorca Sense Fam atiende desde 2009 a las personas menos favorecidas, con la entrega de alimentos, frescos, envasados y con artículos de higiene personal y de limpieza del hogar.