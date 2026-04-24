El Palma Dansa arranca este sábado con una multitudinaria fiesta de baile en la plaça Major

El espectáculo Risa y olvido, a cargo de la bailarina taiwanesa del Ballet Nacional de España Yu Hsien Hsueh, abrirá el próximo miércoles el festival Palma Dansa 2026, a partir de las 19 horas, en el vestíbulo del ayuntamiento. Esta creación, que ganó el primer premio del Concurso de Coreografía de Danza Española y Flamenco, inaugurará la 19ª edición del certamen palmesano, ha informado el consistorio en un comunicado.

Este año colaboran el Govern, el Consell de Mallorca, el Teatre Principal de Palma, la Fundació ACA, la iglesia de la Soledat y la Basílica de Sant Francesc, que acogerán diversos espectáculos del Palma Dansa, todos ellos de carácter accesible y gratuito, junto con los espacios de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Es Baluard – Museu d'Art Contemporani de Palma, el Castell de Bellver, el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra y Can Balaguer.

El cartel del Palma Dansa 2026 incluye también a bailarines y coreógrafos de la talla de la compañía de danza contemporánea LaCerda, Eulalia Bergadà, Alma Söderberg, Maya Triay, Mariona Jaime, Magdalena Garzón, Ofelia Ortega, Andrea Rodrigo, Julia Smith, Txema González, Mateo Feijóo y Laura Cardona.

El programa se extenderá hasta el 3 de mayo, día en el que el Castell de Bellver acogerá, a las 19 horas, la función de clausura, de la mano de la compañía S-E-D y con coreografías de Sharon Eyai.

Destacan además la actuación de la bailarina y coreógrafa extremeña Paloma Muñoz, que lidera su propia compañía, denominada Siberia, y que pondrá en escena La Quijá, en el Teatre Principal de Palma, el 10 de mayo, a las 19 horas.

Las escuelas en la plaza Mayor

Como aperitivo, este sábado es Palma balla, en la plaza Major, con la participación de bailarines de la Escuela de Danza Francisca Tomàs, el Estudio Mas Dansa, Art Dansa, Angela Bruno Factory, On Stage y Llar Dansa. Esta multitudinaria fiesta de baile en la calle empezará a las 11,30 de la mañana y se extenderá hasta bien entrada la tarde.

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Repite por tercer año como directora artística del festival Mar Aguiló, que ha presentado el cartel junto con la presidenta de la Asociación Profesional de Danza de las Illes Balears Laura Cardona y las autoridades.