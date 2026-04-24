La nueva aventura de Pau Debon, voz de Antònia Font: poesía, música y un disco con Pere Suau

Pau Debon, cuya voz que ha marcado la banda sonora de una generación con Antònia Font, se une al poeta Pere Suau para dar forma al proyecto Debon canta Suau, una propuesta discográfica que combina poesía y música en una misma obra. El disco se centra en la obra del poeta Pere Suau, cuyas reflexiones sobre el paisaje, la pasión y la condición humana se integran con la composición musical de Antoni Bujosa y la interpretación de Debon.

El resultado es un álbum de carácter intimista en el que conviven poemas recitados por el mismo autor, canciones y piezas instrumentales, generando una atmósfera cercana y evocadora. La voz de Debon aporta una nueva dimensión a los textos de Suau, en un proyecto poliédrico que busca tender puentes entre la literatura y la música contemporánea en lengua catalana.

Un trío bien avenido

Debon canta Suau no es nuevo. Hace tres años la voz de Antonia Font ya se subió al escenario del Teatre Principal d’Inca sin sus compañeros de grupo. Lo hizo junto al pianista Antoni Bujosa para hermanar poesía, música, canto y voz recitada con motivo de Debon canta Suau, lo que en ese momento fue un espectáculo inspirado en los últimos cuatro libros del poeta.

Aquel montaje combinaba poesía, música, canto y recitación, con una banda sonora original de Bujosa siempre al servicio de los versos. El espectáculo invitaba al público a un recorrido por los grandes temas de la literatura universal, como el amor, la pasión, la muerte, el desamor o el paisaje.

Ahora, aquel proyecto escénico que reunió a tres talentos mallorquines da un paso más y se presenta en formato discográfico.