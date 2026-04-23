Sant Jordi en Palma: lectores en busca de autor

Resolver dudas sobre una obra, conectar directamente con el autor y llevarse a casa una dedicatoria personalizada son algunos de los placeres que pueden producir las firmas de libros, uno de los platos fuertes de Sant Jordi, que ha programado más de 150 acciones de este tipo a lo largo de toda la jornada.

Un gallego enamorado de la lengua catalana

«La primera novela de Jaume Oliver, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, supuso mi entrada en la literatura catalana como lector. No fue fácil, porque yo acababa de llegar a la isla, pero a partir de ahí fui leyendo más y más libros en esta lengua. Aquel libro me gustó, por su originalidad, y estoy seguro que esta nueva novela, Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro [Premi Ciutat de Palma 2025], me gustará aun más», ha afirmado en Els Geranis, frente a Embat Llibres, Fernando Arias, gallego de nacimiento y mallorquín de adopción a la caza de la firma de uno de sus autores de cabecera. «Para mí es una suerte tener a un autor como Jaume en un entorno cercano. Nuestros hijos van al mismo colegio. Le admiro y supe de la existencia de este nuevo libro mucho antes de su publicación, cuando lo estaba escribiendo», ha apuntado.

El novelista Jaume Oliver atiende las peticiones del lector Fernando Arias / Gabi Rodas

«A mí me encanta ponerle rostro a mis lectores. Poder hablar de un libro que ha estado en tu cabeza durante cuatro o cinco años, como es mi caso, y que ahora pertenezca a la gente, y que esta te hable de los personajes, de lo que le ha gustado, de las escenas y demás, es solo comparable al amor correspondido, una sensación fabulosa», ha reconocido Jaume Oliver en un paréntesis de sus cinco firmas programadas, mitad por la mañana, mitad por la tarde. «Como lector yo soy muy poco mitómano. Para mí, sinceramente, tener un libro firmado no me genera ningún valor añadido», ha aclarado.

Pasión por las firmas de libros

«Por Sant Jordi siempre me ha gustado ir a las firmas de libros, sobre todo si el autor es alguien cercano, con el que has tratado, como es el caso de la periodista y escritora Clàudia Darder», ha comentado a primera hora de la mañana en una abarrotada plaça Major Miquel Àngel Contreras. El regidor de Més, en la oposición, se ha declarado un apasionado de la poesía, «y por lo que sé del poemario de Darder, Com una cussa, un libro que aborda temas que son un poco tabú, estoy seguro que me cautivará», ha asegurado.

M. À. Contreras se ha llevado una dedicatoria de Clàudia Darder en la plaça Major / GABI RODAS

Otras dos lectoras, Montserrat Serrats y Ana [prefirió no dar su apellido], también se han lanzado a la calle en busca de una rúbrica concreta. La primera ha acudido al expositor en el que se encontraba Laura Miró, la autora de En Nicolau Marieta i na Simona. Biografia de dos xuetes dissidents [obra finalista del Premi Font i Roig de ensayo], libro dedicado a Nicolau Cortès y Simona Valls. «Nos seguimos por Twitter (ahora X) pero no nos conocíamos, hasta el día de hoy. Me gustó su anterior libro, Jueus, conversos i xuetes: una visita pels calls de Palma, por sus buenas descripciones, y he querido repetir, me hacía gracia que me lo firmara», ha señalado esta química y bibliotecaria ya jubilada. La segunda, por su parte, se ha acercado hasta Sant Miquel para conversar unos instantes con Felip Munar, autor de Festes, tradicions i costums a Mallorca, un viaje visual, con fotografías de Miquel Riutort, y emocional por la isla, toda una celebración viva de la memoria colectiva.

Felip Munar firma un ejemplar de ‘Festes, tradicions i costums’ a Ana, una de sus lectoras / Gabi Rodas

Antonina Canyelles y la amistosa charla con una de sus lectoras

Más lectoras. Àngela Llull, radiante, cargada de simpatía, ha decidido conocer a Antonina Canyelles, con quien pronto ha establecido una amistosa charla, como no podía ser de otra manera con una escritora que por encima de todo cree en la amistad y en las relaciones humanas. «Creo que ese punto suyo entre alocada y cuerda le irá muy bien a mi madre», para quien ha comprado Xampú xampany, su último poemario hasta la fecha. «Yo no me considero una gran lectora», se ha sincerado Llull, pero «hay que celebrar siempre Sant Jordi, y comprar libros», ha añadido al tiempo que mostraba dos de sus adquisiciones: el Àlbum de flora de les Balears Volum 2 de Margalida Llabrés y Vicenç Sastre, y Sales d’espera, de Neus Canyelles.

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Àngela Llull posa con Antonina Canyelles, la autora de ‘Xampú xampany’ / Gabi Rodas

Mallorquines en Barcelona

«La gente me traslada la emoción de los personajes, de la lengua y cómo está escrito», ha señalado Carles Rebassa, uno de los mallorquines que celebró Sant Jordi lejos de su tierra, en Barcelona, donde firma ejemplares de su galardonada Prometeu de mil maneres, que se alzó el pasado mes de marzo con el 66 Premi Sant Jordi de novela, uno de los mejores dotados de las letras catalanas.