Rata Corner cumple sus primeros 10 años y se propone recuperar Edicions Cort

El 8 de abril de 2016 Rata Corner abrió puertas con la intención de no ser solo una librería, sino algo más, había el deseo de crear una comunidad, todo un ecosistema cultural. Diez años después, tiene la librería infantil Little Rata, organiza el FLEM, Tinta il·lustre, Rata Market, acoge exposiciones, presentaciones de libros, clubes de lectura... Miquel Ferrer y Edy Pons, sus propietarios, quieren celebrar “a lo grande” este aniversario y lo harán el próximo sábado, 25 de abril, con una fiesta en la calle Antoni Marquès. En cuanto al futuro, estos libreros quieren crecer en calidad y con esa idea se han propuesto recuperar la editorial Edicions Cort.

“Hace 10 años ninguno de los dos hubiéramos imaginado todo en lo que se ha convertido Rata y todo lo que hemos vivido y conseguido durante estos años. Desde el cambio de lugar y tener también un equipo, empezamos dos y ya somos ocho personas que trabajamos en todo el mundo de Rata, también todos los autores que hemos conocido estos años, todos los festivales que estamos organizando y también toda esta comunidad y gente que nos ha acompañado durante todos estos 10 años. Realmente es muy positivo sentirnos tan acompañados”, comenta Miquel Ferrer.

Miquel Ferrer y Edy Pons. / MANU MIELNIEZUK

En la misma semana en que se celebra Sant Jordi, los responsables de Rata Corner han organizado la fiesta de su décimo aniversario, en la que habrá mucha música, con las actuaciones de Irene García, de Mallorca Guitar Project, Gÿe Dj Live y One Man Rocks, desde las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde. Pero en este 2026, estos dos libreros también se han aliado con el pastelero Lluís Pérez para crear unos bombones; con Pruna Natural han elaborado velas de aceites esenciales y con MR Sa Fusteria han diseñado fundas de libros. Y, a final de año, sacarán un vino con la bodega Mesquida Mora. Todo son cosas que “fomentan ese momento de relax y conexión con la lectura”, apunta Edy Pons. Pero los proyectos pasan también por recuperar Edicions Cort, editorial fundada en 1965 por Miquel Ferrer i Sureda, para reforzar la apuesta por la creación. Su intención es publicar textos de no ficción, de temática local, y también una colección para público familiar, avanzan.

Paula Bonet fue la primera autora que llenó la librería, en el local que tuvieron en la calle Hostals. Pons y Ferrer recuerdan que acudieron unas 70 personas. El pasado mes de marzo, David Uclés congregó a más de 500 personas en La Misericòrdia. También vendrán Lucía Solla, Marta Jiménez Serrano y Elvira Sastre y la temporada se cerrará con una conversación entre Joana Marcús y Carme Riera en la Fundació Miró el 10 de junio.

Un poco de historia

Antes de que abriera Rata Corner en 2016, Ferrer y Pons habían puesto en marcha Rata Cultura, una agencia de gestión y comunicación cultural con la que editaban fanzines y creaban totebags, entre otros proyectos. Luego surgió la idea de montar una tienda abierta al público, un espacio cultural, en la calle Hostals. Tres años después, Ferrer y Pons trasladaron la librería a su ubicación actual, en Antoni Marquès, y en plena pandemia abrieron Little Rata. Para ellos, 2021 fue el año de inflexión, de madurez, porque organizaron la primera edición del Festival de Literatura Expandida a Magaluf. “El FLEM también fue un poco una explosión, el querer realizar un festival de Rata Corner, juntar a toda esa parte de música, de libros y de arte... y en el FLEM encontramos el espacio para poder expandir todo lo que hacemos en la librería y queríamos hacer más grande aún”, comenta Edy Pons, quien se quedó impresionado cuando Chuck Palahniuk, autor de El club de la lucha, confirmó su asistencia al festival como única fecha en España en 2022.

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“Somos una librería, evidentemente, pero sí que queríamos que fuese esta mezcla de diferentes disciplinas, porque también es una mezcla de diferentes públicos, que creo que ayuda a que la gente se acerque a la literatura de otra manera”, afirma Ferrer.