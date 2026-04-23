Palma vive un Sant Jordi de récord con mucha participación

Palma se ha convertido en una ciudad de libros y rosas en la Diada de Sant Jordi, una edición que apunta a récord de asistencia con mucha animación y trasiego de gente por las calles y plazas del centro donde 24 librerías han instalado sus puestos. Esta masiva afluencia se ha traducido en una jornada muy provechosa para los libreros, que solo en este día realizan hasta una décima parte de las ventas de todo el año.

Aunque por la mañana ya ha habido mucha actividad, principalmente por los grupos de escolares que, guiados por sus profesores, han recorrido los puestos y han hecho sus compras, aprovechando el 10% de descuento en el precio de los libros, ha sido por la tarde cuando Sant Jordi ha eclosionado y la cantidad de gente ha dificultado acercarse a los expositores para decidir qué llevarse a casa. La plaza Major, la Rambla y la calle Sant Miquel, donde más puestos de librerías se han instalado, han sido los lugares de mayor concentración.

Libros como Maite, de Fernando Aramburu, Comerás flores, de Lucía Solla, o La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza, conviven con Hamnet, de Maggie O’Farrell, Los nombres propios, de Marta Jiménez Serrano, y con La península de las casas vacías o La ciudad de las luces muertas, de David Uclés. En cuanto a los autores locales, destaca Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, y Carles Rebassa, Premi Sant Jordi por Prometeu de mil maneres.

Para Miquel Ferrer, presidente del Gremi de Llibreters y al frente de Rata Corner, la jornada ya apuntaba al éxito por la mañana. “Para ser día laborable y a estas horas, ya hay bastante ambiente y ventas desde que hemos abierto”, ha valorado al mediodía, antes de iniciar el recorrido con las autoridades locales, que también han aprovechado para comprar. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha paseado con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, entre otros. La líder del Ejecutivo ha comprado cinco libros: Sales d'espera, de Neus Canyelles, Victorian Psycho, de Virginia Feito; Un món esbucat. Joan Alcover i Mallorca, de Andreu Gomila; y Mallorca en llamas, de Manuel Aguilera, además del infantil El drac i na coca para su hija.

La implicación de la Asociación de Floristas ha hecho realidad el lema de este año: "Sant Jordi, llibres i roses arreu", con puestos de ventas de flores en los principales puntos de la Diada, con precios que van desde los 4 euros a los 29 por un ramo de varias flores. Más económicas son las que han vendido los voluntarios de Sant Josep Obrer para recaudar fondos para el campamento de verano, a 2'50 euros cada una de las 850 rosas que han puesto a la venta y que han ido despachando rápidamente.

En el puesto de Quart Creixent en la plaza Major, el libro de Rebassa ha sido de los más vendidos, al igual que la obra de Mesquida, ha comentado la librera Margalida Castell, quien ha asegurado que este Sant Jordi ha ido “más bien de lo esperado”.

En la Rambla, la jornada en el puesto de la Llibreria Lila ha ido “muy bien”. No han faltado los libros infantiles y juveniles y una gran variedad de novelas para un lector adulto, desde género negro a lo histórico. Su apuesta por los que serán los más vendidos este jueves pasa por los últimos de Fernando Aramburu, Eduardo Mendoza, Santiago Díaz y Joana Marcús, aunque “La península de las casas vacías de David Uclés se sigue vendiendo muchísimo”, ha comentado Marta Prunés, quien atendía tras el mostrador.

La librería Agapea se había puesto un tope de cuatro cajas de libros por sección para llevar a su puesto de la Rambla, aunque tenían claro que los dirigidos al público infantil y joven no podían faltar. “La gente ya viene con algo decidido de casa o pregunta por lo más vendido, la novedad, y sobre todo aprovecha para comprar ediciones especiales que están rebajadas en este día”, explica Lucy Zagarria. La asistenta y otros libros que se han adaptado al cine, así como Comerás flores, entran en sus quinielas para ser los más vendidos. “Siempre es un acto de fe, porque no sabes lo que se va a vender", ha añadido.