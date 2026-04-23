Diada de Sant Jordi en Palma: buenas ventas y mejores perspectivas
Un total de 24 librerías participan en esta fiesta del libro que se prolongará hasta las nueve de la noche con los puestos montados en el centro de la ciudad
La Diada de Sant Jordi en Palma ha comenzado esta mañana de jueves con mucha animación que se ha traducido ya en bastantes ventas, aunque los libreros esperan una mayor avalancha de gente esta tarde. A primera hora del día ha sido el turno de muchos grupos de escolares, que han recorrido los puestos y han hecho sus compras, aprovechando que en esta jornada hay un 10% de descuento en los libros. A medida que ha avanzado la mañana, el centro de Ciutat ha ido llenándose de lectores en busca de los títulos que tienen pendientes de leer y de las firmas de sus autores favoritos.
Los puestos de las 24 librerías participantes en este Sant Jordi estarán montados hasta las 21 horas. Libros como Maite, de Fernando Aramburu, Comerás flores, de Lucía Solla, o La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza, conviven con Hamnet, de Maggie O’Farrell, Los nombres propios, de Marta Jiménez Serrano, y con La península de las casas vacías o La ciudad de las luces muertas, de David Uclés. En cuanto a los autores locales, destaca lo último de los premiados Biel Mesquida y Carles Rebassa.
Sant Jordi es el día de más ventas para las librerías y por ello intentan exponer en la calle un poco de todo y se da mucha importancia a la lectura infantil y juvenil.
Para Miquel Ferrer, presidente del Gremi de Llibreters y al frente de Rata Corner, la jornada ha comenzado a buen ritmo. “Para ser día laborable y a estas horas, ya hay bastante ambiente y ventas desde que hemos abierto”, ha valorado a media mañana, antes de iniciar el recorrido con las autoridades locales, que también han aprovechado para comprar. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha paseado con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, entre otros. La líder del Ejecutivo ha comprado cinco libros: Sales d'espera, de Neus Canyelles, Victorian Psycho de Virginia Feito; Un món esbucat. Joan Alcover i Mallorca, de Andreu Gomila; y Mallorca en llamas, de Manuel Aguilera, además del infantil El drac i na coca, para su hija.
La Diada de Sant Jordi en Palma se celebra con puestos de venta de libros y rosas en la plaza España, calle Sant Miquel, plaza Major, plaza Marquès del Palmer, La Rambla y Els Geranis.
La implicación de la Asociación de Floristas ha hecho realidad el lema de este año: "Sant Jordi, llibres i roses arreu", con puestos de ventas de flores en los principales puntos de la Diada, con precios que van desde los 4 euros a los 20 por un ramo de varias flores. Más económicas son las que venden los voluntarios de Sant Josep Obrer para recaudar fondos para el campamento de verano, a 2,50 euros cada una de las 850 rosas que han puesto a la venta y que han ido despachando rápidamente.
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