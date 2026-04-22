Denver Cuss, ante sus dos conciertos en Mallorca: “Sarah Vaughan y Aretha Franklin son dos grandes fuentes de inspiración”

¿Qué puede adelantar de los conciertos que ofrecerá en Palma y sa Pobla?

Tocaré en La Movida el viernes y en Sa Congregació, el sábado. Vengo a Mallorca con la banda al completo (quinteto). Poder hacerlo en este formato aporta un mayor grado de excitación. Tocaremos temas de mi primer álbum, Leaving Me, y algunas canciones nuevas incluyendo ambas caras de mis 45rpm, así como temas aún inéditos. Todos ellos con sonoridad de los 60s, soul y rhythm and blues clásico.

¿Cómo es un concierto de Denver Cuss?

Cada concierto es diferente pero me gusta pensar que soy buena interpretando la onda del público. Me he dado cuenta que en Europa os acercáis más, bailáis, cantáis, aplaudís… así que espero encontrarme eso el viernes en La Movida [el bolo de Sa Pobla es en el teatro de Sa Congregació, con público sentado]. En cuanto a la dinámica de la banda, estamos muy unidos los cinco, y hemos tocado juntos en distintas formaciones a lo largo de los años. Nuestra comunicación no verbal es clave, y lo notaréis durante las dos veladas. Y además son músicos increíbles. Me siento muy afortunada por tenerlos en mi banda.

¿Cómo se imagina una isla como Mallorca, destino turístico de muchos de sus compatriotas?

Estuve previamente en Mallorca, el año pasado por esta época, formando parte de la banda PM Warson, que también fue contratada por el colectivo RUDY Sessions. Posteriormente uno de sus miembros me vio actuar con mi formación en Londres, y ahora estoy de vuelta con mi propia música, lo cual es muy de agradecer. Nos encantó pasear por el centro de Palma, disfrutando de su arquitectura, la comida y el tan deseado sol.

Denver Cuss / .

¿Qué le atrapa del soul y el rhythm and blues de los años 60?

Oficialmente, mi ‘background’ es el jazz, tanto por influencia familiar como por formación académica vocal. Mi padre era trompetista de big bands pero siempre he escuchado soul y también R&B. Asimismo los músicos que me rodeaban cuando cumplí los 20 fueron los que me impulsaron a tomar esta dirección musical. En aquel momento también me metí en labores de producción además de escribir y componer música , y fue satisfactorio poder utilizar mi formación de jazz y liderar una banda de una manera muy específica en la que poder utilizar mi elección de arreglos.

¿Qué hay detrás de un título como ‘Leaving Me’?

Mi canción preferida fue la que terminó dando título al disco. Y me gusta darle un sentido impreciso, con la idea de que el oyente pueda transplantarlo a su propia situación emocional, ya sea un rechazo amoroso, una amistad perdida, problemas familiares, o cualquier otra situación.

Dicen que sus canciones beben del legado de figuras como Sarah Vaughan y Aretha Franklin.

Sin duda ambas artistas son grandes fuentes de inspiración estilísticamente, al tiempo que ambas son muy diferentes musicalmente. Creo que podéis notar la influencia del jazz en mi manera de cantar, pero en cuanto a sonido sin duda busco el soul de mediados del siglo pasado. Estoy en un punto en el que me siento cómoda tanto en labores de producción como de arreglista. Compongo mis partes vocales, y en algunas canciones perfilo las líneas de bajo. También coordino cada sesión de estudio.

¿Qué necesitan sus canciones para entrar en un estudio de grabación?

Creo que si bien mi música ya no es tan armónicamente compleja como al principio, el sonido que busco ahora sí requiere algunas cualidades muy específicas en las tonalidades. Toman mucho valor las elecciones de producción. Cada elección marca la diferencia. Decisiones como por ejemplo la selección de un tipo de estudio para conseguir un sonido de batería años 60s, grabar música en directo en casete, la vocalización de secciones de viento/metal, incluso el ‘pickup’ que pueda utilizar mi guitarrista son cosas muy meditadas antes de una sesión de grabación.

¿Qué le llevó de su Irlanda natal a Londres?

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Me mudé a Londres para estudiar jazz vocal, y supongo que me gustó lo suficiente como para quedarme (risas).