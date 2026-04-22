La delegación del ayuntamiento de Palma en Tánger asiste a la inauguración de una exposición dedicada a Mariano Fortuny i Marsal

Dentro del programa de actividades de la visita oficial a Tánger de la delegación del Ajuntament de Palma, en el marco del convenio de colaboración firmado entre las dos Corporaciones municipales, el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha asistido a la inauguración de la exposición Mariano Fortuny i Marsal. Maestro grabador, dedicada a la obra de este artista del siglo XIX, nacido en Reus (Tarragona) en 1838, que, a lo largo de su vida, mantuvo una profunda vinculación con la cultura y los paisajes de Marruecos.

La muestra se ha presentado en el museo Dar Niaba, uno de los equipamientos culturales de referencia en la ciudad de Tánger, y ha sido el resultado de la labor de coordinación efectuada por la Fundación Nacional de Museos de Marruecos, junto con la Fundación EuroAfrica y la galería de arte 6A Taller, radicada en la capital balear, con la colaboración del área municipal de Cultura del Ajuntament de Palma.

En la inauguración ha estado presente una amplia representación institucional, encabezada por el alcalde de Tánger, Mounir Lemouri; el consejero cultural de la Embajada de España en Marruecos, José María Davó; la cónsul de España en Tánger, Aurora Díaz-Revuelta; el presidente de la Fundación EuroAfrica, Abderrahim Oudrassi, y el director del Instituto Cervantes en la ciudad, Juan Vicente Piqueras.

El regidor de Cultura, Javier Bonet, con el alcalde de Tánger, Mounir Lemouri / .

Igualmente, han participado en el acto, como integrantes de la delegación municipal que representa al Ajuntament de Palma, el coordinador general de Cultura i Turisme, Fernando Gómez de la Cuesta, y la coordinadora general de Batlia, Carmen Lliteras.

Mariano Fortuny i Marsal está considerado uno de los creadores más destacados de su época, como pone de manifiesto el hecho de que algunas de sus obras forman parte del fondo de museos de reconocido prestigio.

Pese a su corta trayectoria vital, ya que murió, en Roma, con apenas 36 años de edad, la pasión de Fortuny i Marsal por el arte le condujo a ser el artífice de una tarea de indiscutible valía, tanto desde la perspectiva historiográfica como técnica y estética. Formado en la tradición artesana, el punto de inflexión de su carrera se produjo, precisamente, en Marruecos, país al que viajó cuando recibió el encargo de trabajar como cronista gráfico en el conflicto bélico denominado Primera Guerra.

La luz de Marruecos cautivó hasta tal punto a Fortuny i Marsal que sus prioridades como artista cambiaron a partir de su estancia en el país, abrazando un estilo claramente orientalista.

Ante estos precedentes, el primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma ha afirmado que exhibir la obra de Fortuny i Marsal en Marruecos “no sólo es necesario, sino también absolutamente coherente con su trayectoria como creador y artista”.

Una de las obras que la delegación palmesana ha visitado estos días en Tánger / .

Javier Bonet ha aprovechado la oportunidad para destacar la aportación efectuada por Enric Juncosa Darder, propietario de una de las mejores y más completas colecciones privadas de grabados, que ha cedido al museo Dar Niaba para la organización de la exposición sobre la obra y la figura de Mariano Fortuny i Marsal.

Por otro lado, los componentes de la delegación de Cort han dedicado el tramo final de su estancia en Tánger a visitar los espacios del Instituto Cervantes y la Fundación EuroAfrica.

En el primer caso, han estado acompañados por el director del Instituto, Juan Vicente Piqueras, mientras que en el recorrido por las dependencias de la Fundación han actuado como anfitriones el presidente de la organización, Abderrahim Oudrassi, e integrantes de su equipo, y ha tomado parte también Mostapha Zian, jefe del departamento de Comunicación, Alianzas y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Tánger.

Noticias relacionadas

En el transcurso de la visita a las instalaciones del Instituto Cervantes, la delegación ha asistido a una de las clases de lengua española que se imparten en el centro y ha prestado especial interés al notable fondo de volúmenes y publicaciones de que dispone la biblioteca de la institución. En cuanto a la Fundación EuroAfrica, cabe destacar que se trata de una organización centrada en el fomento de la cooperación económica, cultural y desarrollo sostenible entre ambos continentes que sitúa en Marruecos el epicentro de su actividad.