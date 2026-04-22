El Circaire instala su carpa en la plaza de toros de Alcúdia

El Circaire sigue creciendo. En su undécima edición, que se celebrará del 1 al 3 de mayo, el Festival de Circ d’Alcúdia contará con la participación de 21 compañías que ofrecerán un total de 26 funciones. Una de las novedades será la reubicación del Espai Circaire, que por primera vez se instalará en la plaza de toros de Alcúdia, en cuya carpa se desarrollarán las jornadas profesionales y todo tipo de actividades. De la programación, de la cual el 85 por ciento será gratuita, destaca un nombre, el de la compañía gallega Pista Catro, Premio Nacional de Circo 2025, con su espectáculo Orquestra de Malabares, uno de los proyectos más originales y sugerentes en el ámbito escénico del circo europeo que representará arropado por la Banda de Música Municipal d’Alcúdia.

“Estamos muy contentos de esta 11 edición del Circaire, un festival que ha ido creciendo todos estos años. Nos enorgullece la envergadura que ha alcanzado”, ha subrayado el director artístico del festival, Sebastià Jordà, quien también ha querido recordar la filosofía de una cita que ondea la bandera del circo contemporáneo, cercano y de calidad: “Apostamos por el talento local, con 8 compañías de la isla, y por el circo de otros países, en esta edición 4, al margen de España, como son Bélgica, Francia, Italia y Portugal”.

El estreno de 'Serena' abrirá el festival

El sus del Circaire llegará el día 1 en el Pont de la Vila Roja con Serena, a cargo del Circ Bover, un viaje escénico que une circo contemporáneo y música en directo para evocar el alma de los barcos de vela latina de la Cataluña del Norte. Eirenê, de La Troupe Malabó, una historia contada con ternura, amor, humor, música y circo, y que contiene un mensaje de esperanza y paz en estos tiempos de guerra, es otro de los espectáculos más esperados de esta primera jornada.

Eirenê, de La Troupe Malabó / .

Para el sábado día 2 se han programado hasta 9 espectáculos, entre ellos un concierto, el de Daniel Higiénico (21.30 horas en el Espai Circaire). Al margen del ya citado Orquestra de Malabares (20 horas, Pont de la Vila Roja), con más de 30 músicos y 8 malabaristas en acción, hay cierta expectación por Claudette, de Maleta Company & Cie. Balancetoi (17 horas, Passeig Pere Ventanyol), espectáculo de marionetas y malabares que cuenta la historia de una anciana indignada por su soledad, a punto de cumplir 90 años; y también por el Dúo Kaos, que representará a las 13 y las 19 horas Time to Loop (plaça de sa Rectoria), un espectáculo circense contemporáneo en el que el movimiento, la elegancia y las acrobacias en bicicleta se unen en una combinación perfecta para emocionar.

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Claudette, de Maleta Company & Cie. Balancetoi / .

Por último, el domingo llegarán otros diez montajes, el primero, La sortija de metal, de Líla Jocs reciclats (11 horas, Port d’Alcúdia, Passeig Marítim); y el último, Àngela, de Silvia Capell. En diciembre (20.30 horas, Passeig Pere Ventanyol), una conferencia físico-corporal en la que una ingeniera aerodinámica contemporánea, llamada Àngela comparte su obsesión por subir arriba, al cielo, a través del aire. La oferta de este último día se completa con títulos como los de K’mon tour, de la Cia. Pernassos; Um belo dia, de Dulce Duca; o Crisàlide… All you need is love, de la Cia. Marilén Ribot.