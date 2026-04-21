El Teatre Principal de Palma estrena 'La Voix humaine', una ópera contemporánea sobre la dependencia emocional

El Teatre Principal de Palma estrena esta semana La Voix humaine, una ópera contemporánea sobre el desamor, la desesperación y la dependencia emocional, compuesta por Francis Poulenc en 1958 a partir de un texto de Jean Cocteau. La soprano Marga Cloquell protagoniza este monólogo trágico y la bailarina Paloma Camprodon la acompaña sobre el escenario. La obra supone el debut en la dirección musical de la mallorquina Gemma Camps y cuenta con escenografía y vestuario de Roberto G. Alonso.

Esta nueva producción del Teatre Principal se representará en la Sala Gran el próximo viernes, 24 de abril, a las 20 horas, y el sábado, 25 de abril, a las 19 horas. La Voix humaine está protagonizada por Ella, quien habla por teléfono con su amante, que le anuncia que la abandona para casarse con otra mujer al día siguiente. Este montaje implica a unas 50 personas, entre ellas una orquesta de cámara formada por 21 músicos, creada específicamente para estas funciones, que se incluyen en la 40 Temporada de Ópera de este Teatro.

La Voix humaine ha sido presentada este martes en el Principal con la asistencia de la vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura, Antònia Roca, del director del Teatro, Miquel Martorell, y de Marga Cloquell, Paloma Camprodon y Gemma Camps, para quien se trata de una producción “muy singular” dentro del repertorio lírico del siglo XX como en el del propio Poulenc. “La orquesta no es un acompañamiento, está escrita para que la orquesta sea el canal conductor de este viaje emocional y, también, para ser muchas veces el interlocutor. Nosotros no escuchamos a este hombre que la deja, pero en muchos casos la orquesta nos lo deja intuir”, ha explicado Camps, para quien esta es “una muy buena ópera para debutar”.

Presentación de la ópera 'La Voix humaine' en el Teatre Principal de Palma. / B.RAMON

La soprano Marga Cloquell interpreta a Ella, papel que le exige cantar en un registro muy grave. En su opinión, esta ópera versa sobre una cuestión “fundamental, que es la dependencia emocional, es un abanico de dependencia donde todos en algún momento nos podemos ver reflejados, es un tema de rabiosa actualidad porque todos hemos estado esperando un whatsapp o una llamada”. En definitiva, para esta intérprete, La Voix humaine “trata de esta espera y desesperación, de la rabia y de la soledad”.

Paloma Camprodon es su alter ego sobre el escenario. “Hago el dibujo de lo que Ella expone, pero es muy sencillo con un pincel como ella”, ha comentado la bailarina en referencia al trabajo de su compañera.

Roberto G. Alonso ha diseñado “un espacio escénico etéreo, que no es realista, sino onírico”, ha avanzado Martorell sobre lo que se podrá ver en esta ópera, de 50 minutos de duración y de una gran exigencia artística.

Antònia Roca ha destacado que esta producción da "visibilidad al talento mallorquín" y a “mujeres inspiradoras que seguro que harán disfrutar a todas las personas que vengan al Teatro”. También ha considerado que se trata de una obra actual, porque “pese a estar hiperconectados hoy día, demasiadas veces continúa habiendo soledad o incomunicación”.

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Martorell ha querido contextualizar esta ópera de mitad del siglo XX y ha recordado que “nace en un momento creativo en el sur de Europa inmenso. Cocteau, Poulenc, Dalí y Picasso trabajan juntos, hay un grupo de creadores que genera una cantidad de arte brutal y esta pieza es un gran ejemplo”. El montaje viajará al Teatre des Born de Ciutadella el próximo mes. “Es un proyecto que ha nacido para que sea portátil, es muy adaptable y dentro de la red de teatros de Mallorca esperamos hacer más funciones en otoño”, ha añadido el director del Principal.