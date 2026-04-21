Qué no te puedes perder en la Diada de Sant Jordi en Palma

Este año la festividad de Sant Jordi en Palma da un paso adelante, se alarga y se extiende a más plazas para llenar todos los rincones de Ciutat de libros, rosas y vida. Estos son los actos que no puedes perderte, tanto de la víspera como de la Diada del jueves día 23.

La 'Collida de mata a Son Ferrer'

Sant Jordi también celebra Sant Jordi. El barrio, o pueblo, de Palma, se entrega a su patrón en clave demoníaca. Este miércoles, desde las 09.30 horas, se celebra la Collida de mata a Son Ferrer, con la que se persigue la buena suerte, los buenos augurios. Habrá merienda, bendición de ramos a cargo de Mossèn A. Bauçà, baile de dimonis, concierto y, a modo de guinda, la penjada del ram en el portal Major de la Esglèsia. Ya el jueves, a las 17 horas, los dimonis bailarán frente a las casas que hayan colocado una mata en sus puertas.

Sant Jordi celebrará Sant Jordi / .

Pregón en Quart Creixent

La Diada de Sant Jordi no tiene pregonero, a diferencia de la Setmana del Llibre, aunque la Llibreria Quart Creixent anunciará a viva voz la fiesta de los libros y las rosas este miércoles, a las 19 horas. La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ejercerá de pregonera en el puesto de libros de la plaça Major, en el cruce de las calles Nord y Sant Miquel. “Los libros, como espacios de memoria y consciencia, nos ayudan a preservar aquello que algunos querrían borrar. Ante las políticas de los gobiernos de derechas que cuestionan la memoria democrática de nuestras islas, reivindicamos la cultura como herramienta de resistencia y dignidad”, defienden desde Quart Creixent.

Maria Antònia Oliver pronunciará el pregón de Quart Creixent / .

Recital poético frente al ayuntamiento

Ya el jueves, la poesía se hará fuerte frente al ayuntamiento de Palma, con un recital organizado por Ona Mediterrània que reunirá a Antònia Arbona, Damià Rotger Miró, Emili Sánchez Rubio, Josep Lladó, Pere Perelló, Noelia Díaz Vicedo, Laura Izquierdo y Roser Amills, quien en unos días verá publicada su novela Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir, con la que ganó el Premio Ciudad de Badajoz.

Un momento del Sant Jordi de 2025 en Palma / MANU MIELNIEZUK

Firmas de autores consagrados y noveles

Quien quiera poner rostro a su autor preferido lo podrá hacer en las distintas paradetes que las librerías montarán en plaça d’Espanya, Sant Miquel, Via Roma, La Rambla, plaça Major, plaça Marquès de Palmer y Cort. Más de un centenar de escritores firmarán ejemplares de sus libros, con especial protagonismo para las novedades, los últimos lanzamientos. La lista es tan rica como extensa, e incluye tanto a autores consagrados, como Tomàs Graves, Àlex Fito o Antònia Vicens, como a otros noveles, caso de Bartomeu Bagur, autor de L’abraçada hermafrodita dels caragols, su primer libro de poesía, publicado a sus 73 años y con el que ganó al XLIV Premi Vila de Benisa 2024.

'La nit de les espines' en el Bar Flexas

Cuando los expositores de Palma empiecen a desmontarse, el Bar Flexas dará el sus a uno de los actos más esperados de la noche de Sant Jordi: La nit de les espines. Esta cita, impulsada por Laia Malo (poeta, traductora e integrante del dúo Jansky) e inspirada en la que organiza el grupo musical Mishima en Barcelona, conjugará poesía y electrónica y arrancará a las 20.30 horas. Recitarán Clàudia Darder, quien hace unas semanas publicaba Com una cussa, un poemario que habla «de pulsión animal y de sentirse como si estuvieses en celo, pero también de docilidad y fidelidad»; Júlia Febrer, ganadora del Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2025 por Arrel inoïda; el menorquín Damià Rotger; Emili Sánchez y Laura Taltavull. La electrónica en directo la pondrá Jansky (su otra mitad es Jaume Reus) mientras que Macià Fiol ejercerá de maestro de ceremonias. Apuntar que La nit de les espines se celebrará de nuevo el sábado día 25 en Can Lliro de Manacor, a las 12.00 horas. Allí recitarán Laia Malo, Biel Mesquida (este miércoles participa como invitado en La nit de les roses que organiza Mishima en Barcelona) y Llucia Serra, entre otros.

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La gran fiesta de los libros, el año pasado en Ciutat / MANU MIELNIEZUK

Concierto de Nou Romancer

El Gremi de Llibreters ha programado dos actividades en Ciutat para este jueves: un desfile con na Rosa y en Tom, los dos caparrots de Sant Jordi, que bailarán al ritmo de xeremiers y xaranga, por el recorrido oficial: Cort, Marquès del Palmer, pl. Major, Sant Miquel, pl. D’Espanya, La Rambla y Es Born, de 11 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas. El concierto de clausura, en la plaça de l’Olivar, a partir de las 20 horas, correrá a cargo de Nou Romancer, una de las formaciones de música tradicional más admiradas y longevas de la escena mallorquina.