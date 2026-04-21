Pilar Reiona publica 'La sirena de la Cova Blava', un cuento que combina leyenda y naturaleza

Pilar Reiona realiza una nueva incursión en la literatura infantil con la publicación de su segundo cuento, La sirena de la Cova Blava (Disset, 2026). Esta historia, inspirada en la cultura popular mallorquina, combina leyenda, naturaleza y valores para acercar la tradición a las nuevas generaciones. La autora ha vuelto a contar con la ilustradora Bàrbara Sansó, con quien ya hizo tándem en su primer cuento Anem a la ballada popular.

Pilar Reiona recrea en La sirena de la Cova Blava una rondalla fantástica y la conecta con valores esenciales como la amistad, la cooperación, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y el impulso de las capacidades de los niños. Uno de los aspectos más destacables y valiosos de este cuento es la recuperación de una rondalla oral contada por Jordi Busquets, de Santanyí y Cala Figuera, que probablemente había aprendido de su padre, Sebastià Busquets 'Bússer'. Esta historia, transmitida a su hija Cristina, se mantiene viva en la memoria con una profunda emoción, evocando momentos únicos compartidos entre padre e hija.

'La sirena de la Cova Blava'. / .

El nuevo cuento reafirma el interés de la autora por ofrecer a los más pequeños relatos que nacen de la cultura popular y festiva de Mallorca. Tal como explica Reiona, «en las bibliotecas encontramos muchos cuentos universales, pero pocos que expliquen a los niños la riqueza de nuestra cultura y nuestras fiestas con un toque de actualidad».

Con esta rondalla, la autora quiere demostrar que la cultura popular puede narrarse de manera atractiva y cercana, sin perder su esencia. El primer cuento, dedicado al mundo del ball de bot y las ballades populares, ya despertó interés entre los niños, las escuelas y las familias, y ahora La sirena de la cova Blava continúa este camino, introduciendo elementos de nuestro paisaje y cultura. “A menudo, los niños conocen sirenas de cuentos lejanos, pero pocas veces se les explica que en Mallorca también hay cuevas y leyendas que hablan de sirenas. Con este libro he querido ofrecer una historia arraigada a nuestra isla y a su cultura popular, para que los niños y las niñas también puedan reconocerse en ella”, explica Reiona.

El relato tiene como protagonista a Mar, una niña que cada día pasea con su padre por la playa con la mirada puesta en Cabrera. En este escenario cotidiano, aparecerá una amistad inesperada: la sirena Salina, con quien se adentrará en un mundo mágico y marino, donde la fantasía y la realidad se dan la mano. A través de este encuentro, Mar inicia un viaje de crecimiento personal que la conecta con la naturaleza, los valores y los sueños. Mar se convierte así en un referente para niños y niñas, ya que su camino, construido con curiosidad, cariño y perseverancia, la llevará a hacer realidad su propósito: ser bióloga marina y cuidar el mundo que tanto ama.

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El día de Sant Jordi, en la plaza Major de Palma, Bàrbara Sansó, ilustradora, y Pilar Reiona firmarán el cuento en los puestos de la Llibreria Lluna a las 12 h y de la librería Drac Màgic a las 13 h, y a las 17 h en la Rambla, en el puesto de la librería Ínsula Literària.