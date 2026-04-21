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La Obra Cultural Balear organiza una velada poética, musical y visual en Raixa dedicada a Joan Alcover

Tendrá lugar este sábado, a las 21 horas, y estará centrada en el poema 'La Serra'

El acto se celebrará este sábado en Raixa

El acto se celebrará este sábado en Raixa / Gabriel Rodas Oliver

Redacción

Palma

La Obra Cultural Balear (OCB) ha programado para este sábado, 25 de abril, una propuesta cultural singular que combina palabra, música e imagen bajo el título La Serra: per la paraula, la música i la imatge, a partir del conocido poema de Joan Alcover La Serra.

El evento tendrá lugar en el patio de Raixa a las 21 h, en un entorno emblemático que servirá de escenario para una velada dedicada a recordar y reivindicar la figura y obra del poeta mallorquín, en el marco del Any Alcover.

El montaje audiovisual propone una lectura declamada del poema La Serra, estructurada en siete fragmentos. Las voces irán a cargo de Joana M. Pastor Perelló, Mercè Pol Camps, Joan Roig Vélez y M. Antònia Santandreu Palleres. Entre cada uno de los fragmentos, seis fotógrafos -Juan A. Díaz Peñarrubia, Miguel Ángel Dora Coll, Jaime Gual Carbonell, Marcos Molina Gilfillan, Pepa Núñez Castillo y Joan Roig Vélez- ofrecerán su interpretación visual de La Serra, estableciendo un diálogo entre poesía e imagen.

La velada también contará con música en directo, la de Antoni Vich Bota, con sus instrumentos de cerámica.

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Los asistentes podrán degustar vino de la Serra, de la bodega Vinyes Mortitx.

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