La mallorquina Caterina Ross ahonda en “valores, sueños, pérdidas y sentimientos" en su nuevo disco

La cantante y compositora Caterina Ross publica Ressons del meu món, un álbum que brinda “una reflexión autobiográfica” y con el que habla sobre sus “valores, sueños, pérdidas y sentimientos. Es una mirada hacia atrás a mi vida”, según la propia autora.

El disco, que se presenta en directo el próximo viernes día 24 en el Teatre Mar i Terra Maruja Alfaro de Palma, con las entradas agotadas desde hace semanas, fusiona la elegancia del pop con la profundidad de la experiencia vital. “En todas mis canciones hay parte de mí, pero en este disco he hecho una selección de los temas que más me definen. Quien no me conozca, ahora me conocerá”, afirma una mujer que dice ser “una persona apasionada por la música que necesita expresar a través de ella su mundo y hablar de lo que ama y de lo que le importa”.

Disco íntegramente en catalán

Ressons del meu món es su quinto álbum, el primero íntegramente en catalán. Consta de once temas, con producción de Daniel Ambrojo. Canciones que abordan situaciones relacionadas con los valores, el amor, la pérdida, la superación y, sobre todo, la búsqueda de la propia identidad, caso de Illes que brillen, tema dedicado a Balears. “Conjuga pop de autor con sonoridades contemporáneas y se pueden encontrar desde las baladas más sentidas hasta las canciones más rockeras con sus guitarras más salvajes”, comenta.

Caterina Ross / Steven_Whittsit

El disco cuenta con la colaboración de Pere Riutord, en el corte A Mitjanit. El primer single lleva por título El món no está cec, sobre la impotencia que se siente ante la situación bélica actual, y viene acompañado de un videoclip producido por José Luque.

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En el concierto de presentación, el de este viernes, “habrá muchas sorpresas para el público. Por ejemplo, nos acompañará mi madrina musical, Mayte Mateos, la cantante de Baccara”, adelanta Ross.