Juan Antonio Forés, 'Pinxo', en el 11 aniversario del sello Espora: "Las bandas emergentes no tienen más remedio que autogestionarse y ser independientes para lanzar sus trabajos discográficos"

Espora Records celebra una década de vida, once años para ser exactos. ¿Qué ha preparado para la ocasión?

No pudimos celebrar nuestro décimo aniversario y queremos celebrar ahora 11 años con lo que más nos gusta: la buena música. La última vez que celebramos un aniversario con concierto, después de la pandemia, fue con bandas del sello. Para esta ocasión queremos dar un paso más hacia adelante y traer una banda internacional que nos encanta.

Esa banda lleva por nombre Genn. ¿Qué les convierte en uno de los grupos más interesantes del nuevo underground británico?

Principalmente su juventud, su energía y su eclecticismo sonoro. Hece poco leí: "Su ADN tiene rastros de rock psicodélico embriagador, indie brillante, punk desenfrenado y folk etéreo, y juntos, simplemente se siente bien." Eso es precisamente lo que las convierte en interesantes.

Cartel de la fiesta de Espora Records que se celebrará en Es Gremi / .

¿Qué debe tener un grupo para que Espora se interese por él?

Buenas canciones y sobre todo, mucha ilusión. Al final nos convertimos en el quinto Beatle que echa una mano en el empuje de un ilusionante proyecto. Tiene que haber buen rollo y entendimiento.

¿Qué significa para Juan Antonio Forés la independencia en la música?

Es la autogestión. Es como el DIY de los años 80. Y muchas veces es algo impuesto, no buscado. Las bandas emergentes no tienen más remedio que autogestionarse, que ser independientes, para lanzar sus trabajos discográficos.

¿En qué momento empieza su biografía musical?

Empecé a escuchar música por recomendaciones de amigos del instituto, pero el evento que me marcó y cambió mi gusto musical y me enganchó a la música fue el concierto de julio de 1982 en la Plaza de Toros de Palma con Barón Rojo y Alaska y los Pegamoides. Entré para ver a Barón Rojo y salí Pegamoide total.

¿Qué escuchaba en su adolescencia?

Tras ese concierto comentado, mucha Movida Madrileña. Tenía una amiga estudiando en Madrid que me conseguía los discos que sacaban DRO, Grabaciones Accidentales, Nuevos Medios...

¿Qué tuvieron los años 80 que no tengan los actuales?

Mas bien que no tenían los años 80: plataformas de streaming, redes sociales, restricciones normativas para conciertos... Nuestro Facebook eran los bares y nuestro Spotify el disckjockey de turno en nuestro garito favorito que nos descubría nueva musica traída de Londres.

Juan Antonio Forés, más conocido como 'Pinxo' en la escena musical mallorquina / Jaume Martí

¿Qué diferencia a Espora respecto a los otros sellos musicales de Mallorca?

Yo creo que nada. Todos lo hacemos un poco por amor al arte y a todos nos cuesta cada vez más promocionar y vender los nuevos discos.

¿Se puede vivir de la música sin caer en la precariedad?

Es muy difícil. Alguno lo consigue pero combinandolo trabajando en otras actividades de la industria de la musica. Es una pena pero con la situación actual de la industria y los hábitos de consumo de los oyentes, los artistas lo tienen cada vez más dificil. Y acaban compartiendo su afición con un trabajo. Al menos en el ámbito que nos movemos en el sello.

¿Cuál ha sido el último directo que le ha puesto los pelos de punta?

El último el de las irlandesas Sprints. Pero poco antes, y ya que estamos, el de Genn en Brighton en septiembre de 2024. Por eso las traemos a Mallorca.

¿A qué festival de cuantos se celebran en Mallorca le rinde pleitesía?

A los de formato más pequeño y más cercanos al público. Cada vez me gustan más los conciertos en salas de medio formato, donde estás más cerca del artista. Tenemos que cuidar la escena de salas.

¿Por qué hay que mantener una muestra como la del Concurs Pop Rock?

Es una oportunidad como cualquier otra de dar la oportunidad a nuevas bandas, nuevas propuestas. Y no estamos sobrados de oportunidades donde poder subirse a un escenario a presentar tus canciones. Ojalá hubieran 10 muestras al año en diferentes formatos.

¿Cuál fue la primera referencia de Espora y cuál ha sido la última?

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La primera fue el disco Carretera Serpiente de Astrolabio en febrero de 2015. Le tengo mucho cariño a ese disco y a esa banda. La última, el disco Jungla de Psiconautas, el proyecto actual de Alberto Vizcaíno plagado de colaboraciones de lujo. Una maravilla.