Todas las firmas de libros para este Sant Jordi en Palma: horarios y librerías participantes
Más de 200 actividades se llevarán a cabo este jueves 23 de abril por las calles de Ciutat
Palma
La festividad de Sant Jordi ofrecerá este jueves 23 de abril más de 200 actividades programadas como presentaciones de libros, cuentacuentes, clubes de lectura o talleres durante la jornada que se celebrará de 9:30 a 21 horas. Además, 24 librerías de Palma tendrán sus expositores y se ofrecerán 150 firmas de autores.
La lista de firmas para este Sant Jordi 2026
Quart Creixent
Plaça Major
- 11 h: Joana Maria Pastor, Bartomeu Bagur Froilan
- 12 h: Cristina Llabrés, Joan Círia, Miquel Riutort i Felip Munar, Climent Picornell
- 16 h: Joan Pons Bover, Marina Uguet Ibañez, Caterina Valriu
- 17 h: Miquel Sbert i Garau, Juan Antonio Fernández Vila, Laia Malo
- 18 h: Mateu Coll, Bartomeu Carrió, Toni Cabanellas, Antoni Tugores
- 19 h: Maria Munar, Pere J. Carrió Villalonga, Alba Vinton
Llibreria Lluna
Plaça Major
- 11 h: Cristina Llabrés, Caterina Valriu i Bàrbara Sansó
- 12 h: Bàrbara Sansó, Laia Malo
- 13 h: Joana Maria Pastor, Tolo Bonnin
- 14 h: Biel Ensenyat
- 15 h: David Abril, Àngels Cardona i Maria Victòria Secall
- 16 h: Miquel Amengual, Alex Fito
- 17 h: Marina Huguet, Albert Serra i MaxMigue
- 18 h: Aina Riera i Maria Munar
- 19 h: Joan Pons
Quars Llibres
Plaça Major
- 11 h: Román Piña, Miquel Segura
- 12 h: Bartomeu Bonnin, Àngels Cardona i M. Victòria Secall
- 17 h: Caterina Valriu, Marina Uguet, Bartomeu Carrió, Antoni Tugores
Gotham Còmics
Plaça Major
- 12 h: Pau Castanyer + Pau Arévalo
- 16 h: Toni Ferrer
- 17 h: Álex Fito
- 17 h: Jaume Font
- 17 h: Alberto Moreno, Ginny Light
Drac Màgic
Plaça Major
- 11 h: Marina Uguet, Yolanda Prieto
- 12 h: Aina Coll, Clàudia Darder, Rafel Gallego, Josep Mendiola
- 13 h: Bàrbara Sansó, Pilar Reiona, Pere Joan Martorell
- 16 h: Maria Munar, Jaume Oliver Ripoll
- 17 h: Aina Riera, Tomeu Canyelles, Mateu Coll
- 18 h: Inés Masip, Pau Castanyer, Pau Arèvalo
- 19 h: Nivola Uyà, Lucas Sánchez, Miquel Bezares
Casa del Libro
Plaça Espanya
- 12 h: Sergio Luque
- 13 h: Caterina Valriu
- 16 h: Glòria De Castro
- 17 h: Pere Joan Martorell, Bartomeu Bonnin
- 18 h: Jaume Oliver, Marina Uguet
Rata Corner
Pl. Marquès del Palmer
- 15 h: Glòria de Castro
- 17 h: Maria Munar, Damià Rotger, Jaume Oliver
- 18 h: Marta Terrasa, Tomeu Canyelles
- 19 h: Tomas Graves, Joan Llinàs, Eugenia Moreno
Little Rata
Pl. Marquès del Palmer
- 12 h: Melicotó
- 13 h: Alex Fito, Marina Uguet
- 17 h: Patricia Raduán, Caterina Monserrat, Aina Maria Duran i Ana Diaz
- 18 h: MaxMigue i Albert Serra, Caterina Valriu i Tomeu Riera
Curolletes
La Rambla
- 11 h: Melicotó
Llibreria Lila
La Rambla
- 13 h: Tomeu Riera
- 17.30 h: Joana Maria Pastor
- 19 h: Caterina Valriu
Agapea
La Rambla
- 10 h: Joana Bauzá
- 11 h: Adriana Zambrano
- 12 h: Yoel Solá
- 16 h: Sergio Luque
- 17 h: Toni Montserrat
- 18 h: Yolanda Prieto
- 19 h: Verónica González
Llibres Colom
Sant Miquel
- 12 h: Miguel Félix Chicón Rodríguez
- 12.45 h: Carme Colom i Magdalena Riera
- 17 h: Gabriel Ensenyat, Joan Pons
- 18 h: Antònia Vicens, Isabel Alabern Von Rosen
Embat llibres
Els Geranis
- 11 h: Laura Miró Bonnin, Jaume Pons Lladó
- 11.30 h: Jaume Oliver
- 12 h: Miquel Sbert, Joan Perelló, Miquel Àngel Llauger, Pere Joan Martorell
Embat llibres
Sant Miquel
- 11 h: Llorenç Valverde, Pere J. Garcia, Felip Munar
- 12 h: Pere J. Carrió, Mateu Coll, Biel Ensenyat
- 13 h: Climent Picornell, Vicenç Amengual, Antoni Sanchis, Laia Malo
- 17 h: Mónica Expósito, Manel Garcia, Miquel Àngel Lladó
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
- La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
- Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Un juez de Palma para los pies a un fondo buitre para echar a unos inquilinos
- Piden ayuda para salvar a un mallorquín ingresado en un hospital de Tailandia: 'Está en una situación crítica
- Marzo se cierra con un aumento en el despido de fijos discontinuos de Mallorca