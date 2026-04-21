El artista audiovisual Yu Depeng participa en Mallorca PhotoFest a propuesta de Adema

Yu Depeng, considerado uno de los precursores del videoarte, participará en el Mallorca PhotoFest a propuesta de la Escuela Universitaria Adema. El artista chino traerá a la isla la exposición Diario de un ermitaño, que se inaugurará el 25 de abril, a las 19 horas, en la Fundación Barceló, donde también tendrá lugar una charla con este creador internacional (18 horas).

Diario de un ermitaño mostrará las videoinstalaciones más recientes de Yu Depeng, entre ellas, Cielo redondo y Tierra cuadrada, Misty y la pieza que da título al proyecto. Además, alumnos de Bellas Artes de Adema mostrarán obras con las que reinterpretan el universo visual de este artista que ha expuesto en Ars Santa Mónica, Matadero Madrid, en el Museo Nacional de Antropología y en El Prado.

'Misty'. / Yu Depeng

Según ha explicado la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, "la presencia de Adema en esta cita no responde únicamente a una participación expositiva, sino a una concepción expandida del proyecto artístico como herramienta pedagógica. La propuesta sitúa al estudiante en un contexto real de producción y exhibición, generando un espacio en el que práctica, reflexión crítica y experiencia directa se articulan de forma inseparable. Nuestro alumnado tiene una oportunidad excepcional de contar con la presencia de un artista internacional de la talla de Yu Depeng que ha expuesto en el Museo Nacional del Prado y poder investigar e reinterpretar su obra".

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'Diario de un ermitaño'. / Yu Depeng

La exposición ha sido comisariada por Susana Sanz Giménez, especialista en imagen en movimiento con una trayectoria desarrollada entre Europa y China. Según remarcan desde Adema, “su trabajo aporta un marco crítico que conecta la obra de Yu Depeng con los debates contemporáneos sobre imagen, interculturalidad y nuevos lenguajes audiovisuales”.