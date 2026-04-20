Tomeu Simó se estrena en poesía después de triunfar en literatura infantil

«Soy Tomeu Simó, os hago llegar un ejemplar de Malnom, un libro de poesía diferente, intenso y muy de Mallorca, por si es de vuestro interés hacer una reseña en el diario. En cualquier caso, muchas gracias por la atención».

Este texto, escrito a mano, no es en absoluto la manera en que las grandes editoriales promocionan sus publicaciones para la Diada de Sant Jordi, aunque la pequeña Espelma Edicions, cuyo impulsor es el propio Simó, se mueve al margen de lo convencional.

El editor y escritor es conocido en la literatura infantil de la isla como el autor del exitoso Un dia de pesca, «el cuento creado en Balears que más se ha vendido en la historia, con más de 5.000 ejemplares», destaca.

Este mes lo promocionará en Barcelona y Badalona aprovechando el tirón del Día del Libro, mientras que el fin de semana visitó su pueblo natal, Santa Maria del Camí, en su estreno como poeta dirigido a adultos con un recital en el centro cultural Ca s’Apotecari.

"Regalo poesía"

«Hace algunos años que para los aniversarios o celebraciones varias escribo un poema en lugar de hacer otro tipo de regalo. A los destinatarios les gusta mucho, por lo que he continuado y es lo que me enganchó a este género», recuerda sobre sus inicios como trovador.

Además, cuando tiene «épocas melancólicas», expresa sus sentimientos «escribiendo poesía como altavoz emocional», y así es como surgió Malnom.

«Antiguamente, de joven, tenía cierto rechazo a la lírica porque me parecía encorsetada, sujeta a unas normas, pero numerosos autores le han quitado el corsé, por lo que se está produciendo un pequeño boom, ya que cada uno puede hacer lo que quiera con las palabras. Yo me he sentido muy libre», argumenta.

Forma y fondo

Esa libertad se transmite en la forma y el fondo de su primer poemario, editado «de manera sencilla y atractiva, con páginas en color y dibujos de Guillem Martorell, para que los lectores se acerquen fácilmente».

Respecto al contenido, la melancolía está presente al hablar de «la pérdida de la esencia de Palma tal como la conocíamos, como los malnoms en los pueblos de Mallorca, que también se están olvidando. La ciudad (su malnom es Ciutat) ha seguido dos procesos principalmente, se ha violentado y se ha vuelto falsa, postiza. Ocurre en todos los centros de las ciudades, también en Barcelona, con las mismas marcas comerciales y de restauración y llenas de turistas. Me genera tristeza, aunque el mundo cambia y parece que no podemos pararlo».

Lo refleja a través de conceptos tan diversos como la soledad o la vida de quien busca hierro en la basura frente a la indiferencia del resto.