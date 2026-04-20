Rutas teatralizadas para descubrir la intervención que hizo Gaudí en la Catedral de Mallorca

La Catedral de Mallorca ha programado una serie de rutas teatralizadas para los próximos días 23 y 24 de abril, jueves y viernes de esta semana, con el fin de conocer la intervención de Antoni Gaudí en la Seu. Estas representaciones forman parte del programa del Any Gaudí 2026, promovido por el Capítol de la Seu con motivo del centenario de la muerte del arquitecto catalán.

La compañía de teatro Ovnipresents será la encargada de llevar a cabo las representaciones. Los intérpretes serán Bel Albertí, Salvador Miralles y Sebastià Adrover. La ruta teatralizada está dirigida por Ana Gago y escrita por Miquel Mas Fiol. Habrá dos sesiones cada día, a las 17 y a las 18.30 horas. El aforo se completó el mismo día en que se abrió la inscripción para las entradas. El punto de encuentro es el portal de l’Almoina.

Sinopsis de la visita

La representación tiene como título Gaudí, l’escenògraf de la llum. “Mediante personajes y situaciones inspiradas en la época, la propuesta nos permitirá adentrarnos en el contexto, las ideas y los criterios artísticos que marcaron la gran reforma impulsada por Antoni Gaudí, acercándote a su visión de forma amena y rigurosa”, señalan desde la Seu.

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La sinopsis que propone la visita es la siguiente: en medio de la luz y las vidrieras de la Seu, Laura, una joven estudiante de arquitectura en crisis, se encuentra inesperadamente con dos figuras clave: Antoni Gaudí y el obispo Pere Joan Campins. Juntos tendrán que afrontar un proyecto que parece condenado a quedar inacabado pero alguien tendrá que recordar el verdadero sentido de esa obra.